Возвращение из небытия: как на полях ищут тела погибших защитников Украины и зачем нужны останки оккупантов

На освобожденных территориях Херсонщины ищут тела без вести пропавших воинов. Такие экспедиции проводились неоднократно, они достаточно опасны для ее участников - большая часть группы поисковиков имеет тяжелые ранения, ведь работают на территориях, которые до сих пор не разминированы окончательно.

Корреспондент ТСН Наталья Нагорная наблюдала за тем, как воинов пытаются вернуть из небытия.

Как работают поисковые группы

Давидов Брид – когда-то этот населенный пункт был одним из самых горячих точек на Херсонщине. Сейчас работает команда поисковиков "На щите". И есть места, куда приходится возвращаться несколько раз.

Кинолог Лариса Борисенко работает с четырьмя собаками. Она убеждает, если люди что-нибудь пропустили, то ее псы не ошибутся.

Лариса Борисенко

"Время прошло, а им несложно, потому что они поставлены на тела людей, погибших даже сто лет назад", - говорит она.

Для Ларисы такие экспедиции нелегкие, потому что во время поиска тел погибших, она задела растяжку - едва выжила.

Первой на поиски отправляется пятилетняя собака Беша. В ее личном зачете - 8 десятков возвращенных из небытия погибших. Собака работает в кевларовой попоне. Когда ранило хозяйку, Бешу спас именно такой жилет.

Во время поисков собака бежит к уничтоженному танку. Для этого кинологи обувают ей специальные тапочки. На повторный круг заходит 10-летняя Нитра и ее кинолог Мария, это нужно, чтобы быть уверенным в результате.

У башни танка собаки начинают давать сигнал - здесь могут быть остатки. Чтобы убедиться - действительно ли это так, на работу выходит ветеранка - собака баба Люба, причастная к возвращению домой 150 останков погибших. Старшая собака резюмирует - поиск надо продолжить, здесь ничего нет.

Следующий час поисковики прочесывают поле - собак едва видно в высокой траве. Поисковики здесь ищут бойца, который исчез полтора года назад и родные надеются попрощаться с ним дома.

Почему в Украине ищут тела окупантов

Руководитель группы "На щите" показывает, что на поле вероятно есть и остатки оккупантов, поскольку здесь находят российские рубли.

После длительных поисков тела украинского защитника поисковики меняют локацию. Неподалеку есть место, где по рассказам местных, прикопаны тела оккупантов

"Прошли по посадке, все осмотрели и эта посадка не выглядит перспективно, а есть три окопа, но ни следов боя, ни личных вещей, ни следов, чтобы здесь кто-то кого-то прикопал, тем более собаки проверили - тел нет", - говорит руководитель поисковой группы "На щите" Андрей Чернявский.

Тела оккупантов приходится искать, чтобы потом менять на тела наших воинов.

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