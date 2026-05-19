Возвращение из Вены: как в Киеве встречали певицу Leléka после финала "Евровидения-2026"

Лелека / © ТСН

Отоспаться и начать создавать новую музыку — это главные желания участницы Евровидения от Украины Leléka. Украинская делегация накануне вернулась из Вены с девятым местом — под аплодисменты фанов и молчание чиновников. За культурную дипломатию артистов поблагодарили только в МИДе.

Как прошла эмоциональная встреча на перроне киевского вокзала и кто из коллег по шоубизнесу пришел обнять певицу — в материале ведущей 1+1 и корреспондента ТСН Марички Падалко.

Как встречали исполнителей в Киеве

На табло киевского вокзала появилось новое символическое направление: «Евровидение — Киев». Сторонники, которые ждали поезд, сразу выделялись в толпе — их можно было узнать по фирменной «аистовой» стрелке под глазом. Несмотря на упреки в соцсетях из-за того, что Виктория долгое время жила за границей, настоящие фаны стояли стеной.

Сторонница, переселенка из Донецкой области: «Я очень хочу, чтобы Leléka знала, что она здесь желанна, несмотря на хейт из-за того, что жила в Германии».

Девушка вместе с друзьями вспоминает, как вся страна затаила дыхание у экранов во время ее финального выступления, особенно на длинном, технически сложном вокализме.

«Родным самым родным» на весь вокзал

Как только поезд подошел к перрону, громкоговорители вокзала включили конкурсную песню Аисты, а группа поддержки в один голос подхватила: «Родным самым родным…».

Первым из вагона вышел известный бандурист Ярослав Джусь, а за ним, под громкие возгласы «Ле-ле-ка!», появилась и сама Виктория. Певица признается, что результатом довольна, хотя баллы от профессионального жюри откровенно удивили.

Певица Leléka (Виктория): «Оценки от жюри? Там были оценки? Ну да, Швейцария дала нам 12 баллов».

(«Богатые имеют вкус», — сразу иронично отшутились еврофаны в Threads).

Мировой рекорд на бандуре и смелость на сцене

Пока Виктория покоряла европейскую сцену голосом, Ярослав Джусь делал свою революцию за кулисами, популяризируя украинский национальный инструмент.

Ярослав Джусь, бандурист: «Новый рекорд свой реализовал: записал с 17 странами каверы прямо на ходу с другими участниками Евровидения. Не только из Европы — даже из Австралии».

Встречали артистов традиционным лозунгом «Слава Украине! — Героям слава!» Виктория отмечает: то, что украинские месседжи должны были звучать в Вене во весь голос, она знала с самого начала.

Певица Leléka: «Мне все равно: дисквалифицируют или нет. Я имею на это право. У меня внутри все кричало, и мне хотелось обнять весь мир».

Она также забавно вспомнила момент из полуфинала, который едва не стоил ей дыхания из-за чрезмерных эмоций: «Кто-то возле сцены воскликнул: „Птичка, лети!“ Кто это был?! Я начала волноваться, и сбилось дыхание».

Единственный из музыкальной тусовки

Как это — пройти испытание Евровидением, бешеной любовью зрителей и одновременно токсичным хейтом — хорошо знает прошлогодний представитель Украины, солист группы «Циферблат» Даня. Он оказался единственным из всего отечественного шоубизнеса, кто лично приехал на вокзал, чтобы просто по-человечески поддержать, поздравить и крепко обнять Вику.

Теперь, после 11 лет жизни в Германии и незабываемых, насыщенных полгода подготовки в Украине, Виктории еще предстоит понять, где именно теперь ее настоящий дом. Но украинские слушатели свой вердикт уже вынесли — дома ее музыку ждут.

