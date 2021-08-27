Возвращение легенды: Богдан Ступка будет "здороваться" с прохожими из дома, в котором он жил

Возвращение легенды: Богдан Ступка будет "здороваться" с прохожими из дома, в котором он жил

Легендарному украинскому актеру сегодня исполнилось бы 80 лет.

В пятницу, 27 августа, в Киеве на доме, где жил украинский актер Богдан Ступка, по случаю его юбилея открыли горельеф — бронзовую скульптуру артиста, вмурованную в фасад здания. Возле дома собралась большая толпа людей. Друзья и коллеги актера, бывшие и нынешние чиновники, журналисты, сын Остап, внуки и даже правнучка Богдана Сильвестровича.

О отм, как чествовали память о легендарном украинском артисте, говорится в сюжете ТСН.19: 30.

На горельефе Богдан Ступка изображен со шляпой — он обожал этот головной убор. Его сын Остап объясняет, что отец всегда вежливо здоровался с людьми по дороге в театр, снимая шляпу. Поэтому и в металле решили изобразить его так, словно он здоровается с прохожими.

"Хотелось поймать характер, шляпа — это часть его жизни, это характер, уважение к людям. Он как бы со стены появился и приветствовать будет всех, кто будет проходить по этой улице", — говорит Остап Ступка.

Богдан Ступка родился во Львове. Мог стать химиком или астрономом, но стал актером. Его творческая карьера началась на сцене львовского театра имени Марии Занковецкой, в котором он играл 17 лет. А продолжилась в киевском театре имени Франко, в котором он работал до конца жизни и даже 10 лет возглавлял.

Ступка воплотил в жизнь полсотни образов в театре и сыграл более сотни ролей в кино. Орест-звонарь в "Белой птице с черной отметиной" Ильенко был его первой ролью в кино. Затем были — Иван Мазепа, Богдан Хмельницкий, Чингисхан, Борис Годунов, Тарас Бульба. Он признавался журналистам, что каждый свой образ на экране или на театральной сцене не играл, а проживал. Его называли гением, но он всегда с иронией относился к себе и своему таланту.

Его безумно любили женщины, но он всегда любил только ее одну. Со своей женой Ларисой познакомился еще во Львове. Вместе они прожили 45 лет. Она была его главным критиком и поддержкой. Особенно, когда Ступка заболел раком костей.

Последний день рождения Богдан Ступка отпраздновал в театре Франко, где своего художественного руководителя с 70-летием поздравили молодые актеры.

Через полтора месяца на франковской сцене он еще играть на ударных свой любимый джаз. На этом бенефисе по случаю юбилея Ступка фактически попрощался со зрителем. Он даже не вышел встретить гостей, которые пришли его поздравить. "Мое дело быть на сцене. Для актера — это быть на сцене ", — объяснял тогда он.

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Богдан Ступка умер от сердечного приступа, спровоцированного раком костей 22 июля 2012 года, не дожив чуть более месяц до своего 71-го дня рождения.

В ближайшее время в столице возле дома Ступки появится сквер его имени. Его родные собираются сделать также квартиру-музей легендарного актера во Львове и создать фестиваль имени Богдана Ступки.

"Мы сделаем мини-фестиваль, на котором не будет конкуренции, а не будет наград — будут выступать различные театры из разных стран мира", — делится планами председатель благотворительного фонда Богдана Ступки, невестка актера Ирина Батько-Ступка.

В субботу, 28 августа, по случаю юбилея актера в музее Тараса Шевченко откроется выставка портретов Богдана Ступки.

Новости Украины: кто пришел почтить Богдана Ступку на открытии горельефа

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