Возвращение мужчин из Германии: в ФРГ подсчитали количество украинцев

Из-за войны в Германию официально въехало более 1,3 млн украинцев, согласно данным по состоянию на март 2026 года. Среди них значительную долю составляют мужчины призывного возраста, вопрос возвращения которых становится все более актуальным.

Об этом сообщили в Миграционной службе Германии в ответ на запрос ТСН.ua.

Стало известно, сколько именно украинских мужчин в возрасте с 18 до 63 лет воспользовались временной защитой в ФРГ.

«По состоянию на 9 марта 2026 года, согласно Центральному реестру иностранцев (AZR), 1 340 352 было зафиксировано количество лиц, въехавших в Германию в связи с войной в Украине. Из них 349 520 были мужчинами в возрасте с 18 до 63 лет», — сообщила пресс-секретарь федерального ведомства Верена Байер.

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия поддерживает усилия Киева по сохранению человеческого ресурса и готовит механизмы для возвращения украинских беженцев домой. Мерц подчеркнул важность ограничения выезда мужчин призывного возраста для обороны и восстановления Украины. Немецкая и украинская стороны уже достигли прогресса в обсуждении репатриации граждан, находящихся под временной защитой.

В свою очередь и президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения мужчин мобилизационного возраста, которые незаконно выехали за границу. Он отметил, что украинские и немецкие службы должны совместно работать над этим вопросом для обеспечения справедливости и ротации военных на фронте.

Народный депутат Украины Богдан Кицак сомневается в эффективности принудительного возвращения мужчин из-за границы, поскольку это может спровоцировать их массовую миграцию между странами ЕС. Он отмечает, что люди, которые потратили значительные средства на выезд, вряд ли вернутся добровольно, а финансовые стимулы для них могут возмутить действующих военных.