Возвращение после 5-летнего молчания: Адель переехала в США, имеет нового бойфренда и выпускает альбом

За последние годы певица похудела на 46 килограммов.

Адель вернулась. После пяти лет молчания 33-летняя британская поп-певица, обладательница 15 наград "Грэмми" выпустила новую песню и анонсировала выход альбома. Менее чем за сутки ее новый сингл набрал миллионов просмотров. О разводе с мужем, радикальном похудении, переезде в США и новом бойфренде она откровенно рассказала в интервью журналу Vogue.

Об этом 15 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

За пять последних лет Адель рассталась с мужем и писала песни, как говорит, чтобы объяснить 9-летнему сыну Анджело, почему больше не вместе с его отцом. В ее жизни произошло много изменений. К радикальному похудению публика уже привыкла. Но было много работы внутренней.

"Мой психотерапевт сказал, что я должна посидеть с 7-летней собой. Потому что она была заброшена. И вся эта история с моим отцом, которого я избегала, — не быть уверенной, что тот, кто должен меня любить, на самом деле любит. Поэтому и мои отношения с мужчинами всю жизнь были такими: ты собираешься причинить мне боль, что ж — я сделаю тебе больно первой", — рассказала Адель.

Новости мира: певица Адель вернулась после 5 лет молчания

Певица сейчас живет в Лос-Анджелесе, хотя и скучает по Лондону. Встречается с новым мужчиной — одним из самых влиятельных американских спортивных агентов Ричем Полом. Его состояние журнал "Форбс" оценивает в 46 млн долларов.

Адель и Речь Пол / instagram.com/adele

Впрочем оставила Англию она не ради нового возлюбленного, а еще до встречи с ним, по вполне прагматическим причинам.

"Мне хотелось свежего воздуха и видеть небо. Дом, который у меня есть в Лос-Анджелесе, я бы никогда себе не смогла позволить в Лондоне. Там это стоит сотни миллионов фунтов. У меня нет таких денег", — пояснила Адель.

Она похудела на 45 килограммов. Это продолжалось два года. Уточняет, ни одной диеты, которые ей приписывали в прессе, не соблюдала. Просто пошла в спортзал, чтобы утолить тревожность.

"Это никогда не было о потере веса. Это — о том, чтобы стать сильнее и проводить ежедневно достаточно времени без телефона. И я стала практически зависимой от спорта. Я тренируюсь дважды или трижды в день", — рассказала певица.

Свой новый альбом Адель назвала "30". Как и все предыдущие — по количеству прожитых на момент написания лет. Он выйдет в ноябре. Его слышали пока лишь самые близкие. Адель успела его спеть отцу, перед тем, как в мае этого года он умер от рака.

instagram.com/adele

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