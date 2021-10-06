Возвращение Саакашвили домой: как это ему удалось и что рассказывают родные "сообщников" одиозного политика

Возвращение Саакашвили домой: как это ему удалось и что рассказывают родные "сообщников" одиозного политика

Партия Саакашвили уже анонсировала масштабные протесты.

Сегодня у тюрьмы в городе Рустави, где уже несколько дней сидит экс-президент этой страны Михаил Саакашвили, журналисты заметили украинского нардепа Лизу Ясько. Перед отъездом в Грузиию она вместе с Саакашвили записали видео, где рассказали о своих отношениях. В здании, по сообщениям медийщиков, она провела около полутора часов. Между тем партия Саакашвили анонсировала масштабные протесты, а в деле Саакашвили — еще двое задержанных. Их подозревают в перевозке Саакашвили по территории страны. Произошло это, по версии следователей, уже после того как политик добрался до Грузии из Украины. Правда, как ему это удалось сделать — по морю или суше — рассуждают до сих пор.

О том, что сейчас происходит вокруг возвращения Саакашвили домой и что рассказывают родные задержанных, которых называют сообщниками одиозного политика — 5 октября в эксклюзивном интервью в ТСН.19: 30.

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По данным местных СМИ, политик мог приплыть на пароме — из украинского Черноморска в Поти. Оттуда Саакашвили оказывается южнее — в Батуми — и записывает обращение.

"Сегодня сбылась моя мечта и она окончательно осуществится, когда Грузия станет на ноги", — говорил он.

Правдива ли именно эта версия маршрута и как Саакашвили попал на паром в Украине — в пограничной службе эту информацию не комментируют, руководство грузинского порта сообщило, что не контролирует содержание грузов.

"Морской порт Поти не имеет разрешение ни на проверку грузов, поступающих из-за границы, ни на проверку пассажиров, въезжающих или выезжающих из страны", — отметили там.

По одной из версий — уже с территории порта Поти контейнер, в котором предположительно был Саакашвили, вывез водитель грузовика Элгуджа Цомая. И будто бы он и предоставил квартиру Саакашвили в Тбилиси, где впоследствии политика задержали.

Водитель грузовика тоже сейчас под стражей. И уже сегодня грузинские силовики сообщают о новых подозреваемых. Отца и сына Шалву и Зурабе Цоцория. Они сотрудники порта Поти, следствие считает — именно они перевозили Саакашвили по стране на своем автомобиле. ТСН удалось связаться с женщиной, мужа и сына которой задержали.

"Их обвиняют в сокрытии фактов, каких — я не понимаю. Пока они мне сами не расскажут — я ничего не буду знать", — говорит она.

Верико по телефону рассказывает: их семья не имеет отношения к политике и с Саакашвили не знакома. Предполагает: экс-президент мог остановить на дороге их автомобиль как попутчик.

"Из Поти в другое село — они привезли его, но я точно не знаю, не могу утверждать. Может человек "проголосовал". У нас в Грузии принято, что останавливают машину", — говорит она.

Новости мира: родные "сообщников Саакашвили" дали эксклюзивное интервью ТСН

Но, если ее родные узнали политика, говорит женщина — вряд ли обратились бы в полицию.

"Если бы узнали - "сдавать" не принято у нас", — отметила женщина.

В конце разговора Верико признается — с первым задержанным, водителем грузовика, знакомы и даже родственники. Ее сына и мужа тоже доставили в тюрьму, их обвиняют в сокрытии тяжкого преступления. Между тем соратники Саакашвили вновь организовывают протесты и призывают выходить на улицы.

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