Возвращение скифского золота в Украину через семь лет судов: стало известно, когда можно начать процедуру

Возвращение скифского золота в Украину через семь лет судов: стало известно, когда можно начать процедуру

Даже адвокаты были удивлены такой формулировкой в решении суда в Нидерландах.

Апелляционный суд Амстердама принял решение вернуть экспонаты выставки «Крым. Золотой остров в Черном море» на территории суверенного государства Украина.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

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Скифские сокровища это украинское культурное наследие и должно быть возвращено в Украину. Такое решение принял сегодня Апелляционный суд Амстердама. Это означает, что скифские сокровища, что семь лет хранившиеся в местном музее Алларда Пирсона, должны вернуться именно в Украину, а не на оккупированный полуостров.

Это лучшее решение и самая лучшая аргументация судей – так комментируют решение адвокаты украинской стороны, а еще присутствующие на суде украинские чиновники. «Я не так удивился, что мы выиграли, но формулировка решения была намного лучше, чем я ожидал. Это лучшее, что могло случиться сегодня», — отмечает адвокат.

«Амстердамский апелляционный суд признал, что к нам будет возвращаться коллекция скифского золота из-за того, что это именно наше украинское, историческое, что это именно украинская часть культуры и она не может вернуться в Крым, потому что он временно оккупирован», — заявила заместительница министра юстиции Валерия Коломиец.

Новости мира: апелляционный суд Амстердама принял решение вернуть скифское золото в Украину

А вот адвокат другой стороны, а именно крымских музеев заявил, что очень разочарован этим решением и не понимает его. Он заявил, что теперь крымские музейщики могут подать кассацию в Верховный суд Нидерландов, для этого у них три месяца. И он не знает, будут ли его подзащитные подавать на кассацию. Однако пока фактически скифские сокровища остаются в музее Аларда Пирсона. Если жалобы не будет, то через три месяца Украина может приступить к процедуре возвращения экспонатов обратно.

«Это определенная процедура и она предусматривает немного времени, однако это точно будет длиться меньше семи лет», — заявила заместитель министра культуры и информационной политики Екатерина Чугуева.

В случае, если сегодняшнее решение суда будет обжаловано, Верховный суд Нидерландов будет рассматривать его примерно полтора года. И украинская сторона предполагает, что крымские музеи будут судиться дальше. Но как бы то ни было – в этой судебной волоките уже виден финиш.

Это уже второе решение судебных инстанций Амстердама в пользу Украины. И уже очень скоро украинское культурное достояние может вернуться в Украину.

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