Возвращение территорий, переговоры с Путиным и возможный конец войны – главное из интервью Зеленского

Сможет ли Украина вернуть оккупированные территории, что будет считаться победой и возможно ли окончание войны в 2025 году – в материале ТСН.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу ITV News рассказал, сможет ли Украина вернуть оккупированные территории, назвал условия для переговоров с Путиным и поделился прогнозами возможного завершения войны 2025 года.

Все заявления президента – в материале ТСН.ua.

Мир за три года не смог поставить Путина на место

Зеленский заявил, что за три года полномасштабной войны в Украине мир не смог поставить на место диктатора Владимира Путина, не потому что не был способен, а потому, что не стремился к этому.

"То, что меня удивляет, что за эти три года весь мир не смог остановить Путина. То есть затормозить и не дать разрушить нас смог. Но поставить его на место, дать ему по рукам, как говорится, мир не смог. И честно, это меня удивляет. Это не несостоятельность, это нежелание", — сказал президент.

Путин не остановится

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главная цель Владимира Путина – восстановление Советского Союза и распространение влияния Российской империи.

Он подчеркнул, что если агрессора не остановить сейчас, его следующей целью станет Европа.

"Он (Путин – ред.) живет в другом измерении. Интересуют ли его наши территории? Нет. Его интересует полное разрушение нас, он хочет нас убить. Именно поэтому его надо остановить. Это говорит о том, почему он пойдет дальше — на Литву, Латвию, Эстонию, Польшу. Даже Венгрию. Его цель – вернуть Советский Союз и влияние Российской империи. Он не остановится", – подчеркнул Зеленский.

Зачем россияне требуют проведения выборов в Украине

Выборы во время войны являются манипуляцией, направленной на возвращение Украины к старым схемам подчинения России.

"Тематику выборов поднимают русские. И им понятно, им нужен их человек. Ну просто какой-то их человек и это для них формат в котором Украина была 30 лет. Для них понятно, когда они могут руководить институционально Украиной, не давать ее развиваться, не идти в Европейский союз, например. И иметь такие прочные экономические отношения. То есть брать отсюда все и пользоваться. Не давать развиваться Украине".

По его словам, выборы во время войны могут привести к серьезным последствиям для боеспособности армии. Если военное положение будет приостановлено, Украина может потерять свои военные силы, что даст России возможность для наступательных действий.

Сможет ли Украина вернуть Крым и Донбасс

Зеленский выразил уверенность в том, что украинский флаг снова развевается в Севастополе, Мариуполе и Донецке.

Зеленский отметил, что важно понимать, кто является жертвой, а кто агрессором в конфликте. По его словам, даже страны, которые "прежде всего до войны, были на стороне полностью России", и имеют прочные связи с государством-агрессором, соглашаются, что аннексия Крыма и захват востока Украины являются нарушением международного права.

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"Какой бы крепкий союз не строил Путин с другими, такими как Иран, Северная Корея, какой бы экономический союз он не строил с Китаем, с некоторыми арабскими государствами, какие бы политические отношения у него не было, с некоторыми представителями Латинской Америки все это строится на выгодных вещах для тех или иных государств. Пока Путин может влиять на них шантажом, оружием, деньгами. И это говорит, что на этих вещах нельзя строить устоявшиеся отношения, можно строить временное влияние. Да, к сожалению, он может быть ни год, ни два, может быть десять лет".

По словам Зеленского, когда Россия ослабнет, все вернется.

Зеленский назвал условия для перегоров с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что готов начать переговоры по завершению войны, если Украина получит реальные гарантии поддержки и безопасности США и Европы.

"Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят и дадут нам гарантии безопасности – я был бы готов к любому формату переговоров", – заявил Зеленский.

Почему Зеленский против замораживания войны по линии фронта

В то же время он высказался против замораживания войны по линии фронта.

Зеленский рассказал, что уже видел "замороженный конфликт" в Донбассе в начале своего президентства. И, несмотря на режим тишины, оккупанты постоянно открывали огонь.

"Я бы не хотел. Потому что пострадает несколько наших городов, которые сегодня перерезаны этой контактной линией. Или некоторые области. Я знаю, что такое контактная линия. Когда я в 2019 году стал президентом и приезжал (на Донбасс – ред.), я видел эту контактную линию. Я был в тех селах. Они (оккупанты – Ред.) все разрушали".

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"Мы жалеем людей, а они нет", – Зеленский

Президент отметил, что Курская операция была важной, чтобы не допустить оккупации Сум и Харькова, нанести превентивный удар и создать буферную зону на территории РФ.

"Ребята ушли, была такая операция – очень сильная. Был успех... Важно было показать всему миру, что все, что говорит Путин, является ложью", – сказал он.

"Российская армия пополняется не кадровыми военными, а большим количеством людей, которых они используют как пушечное мясо. 60 тысяч россиян не хватило на Курщине, чтобы вытеснить наших людей, которых было намного меньше. Потому что их люди не так боеспособны. И это также было важно показать миру: что армия РФ не так сильна, как кажется."

Путин не хочет окончания войны

Замороженный конфликт приведет к тому, что президент РФ Владимир Путин вернется со своей агрессией. Тогда никто из союзников Украины не войдет в историю как победитель.

"Я ему (президенту США Дональду Трампу — ред.) говорил: "Вы увидите, если у нас не будет гарантий безопасности, то... замороженный конфликт у нас уже был. Мы проходили это. Зачем нам еще раз повторять этот негативный опыт с Минскими соглашениями, с "нормандскими" встречами?.. Замороженный конфликт приведет к тому, что Путин вернется снова со своей агрессией. Кто тогда получит премию? Кто тогда войдет в историю как победитель?.. Никто. И это будет поражение абсолютно для всех", — сказал Зеленский.

Поражением такая политика может обернуться и для Дональда Трампа.

"Ему нужно не просто закончить войну, ему нужно сделать так, чтобы у Путина не было шансов прийти снова с войной против нас. Мне кажется, это самое главное. И именно это победа. Именно над этим нам всем нужно работать. Потому что я подчеркиваю, что Путин не хочет окончания войны. И когда кто-то очень не хочет окончания войны, нельзя с ним пойти на полшага".

Президент Украины подчеркнул, что нам нужна такая история и такие договоренности и гарантии безопасности, что, несмотря на то, как сильно хочет российский глава, или тот, кто придет после него к власти в РФ, разрушить Украину, ему бы этого не удалось.

Что можно будет считать поражением России в войне

Президент Владимир Зеленский рассказал, что будет считать победой для Украины

"Сложно ответить. Мы боремся сегодня за мир. Я думаю, что мир для многих украинцев – это победа. То, что Путин не смог нас захватить – он уже проиграл. И поэтому он не хочет заканчивать войну. Потому что что бы он ни говорил, он четко понимает – пока он не оккупировал Украину, он проиграл. Поэтому важно его остановить".

Закончится ли война 2025 года

Для завершения войны в 2025 году есть все возможности, потому сделать это вполне реально.

"Безусловно, мы этого очень хотим. И каждый год мы хотим, чтобы у западных партнеров хватило сил заставить Путина закончить войну", – сказал глава государства.

Зеленский в этом отношении выделил желание Трампа скоро закончить эту войну.

"Трамп хочет быстрого окончания войны. Быстрого или нет, мы не знаем, как это получится, но мы знаем, что нужно быть сильным. Он сильный, но нужно в союзе с европейцами действовать решительно", – сказал президент.

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Глава государства отметил важность усиления санкций. По его словам, РФ постоянно успевала адаптироваться к тем или иным санкциям.

"Сделать тотальные санкции. Чтобы они зарабатывали меньше. Тогда у них (россиян – Ред.) может произойти коллапс. Все это понимают, но не все это делают", – отметил Зеленский.

Вторым важным фактором для завершения войны он назвал гарантии безопасности, чтобы "завтра не было снова оккупации нашей территории". Кроме того, он выделил поддержку армии и разрушенной войной экономики Украины.

"Мы сегодня не говорим о справедливости для Украины. Мы говорим об окончании горячей фазы войны", – подытожил он.