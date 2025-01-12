Возвращение украинцев из-за границы за "плюшки": почему беженцам обещают "золотые горы" и что не так с инициативой

Украинцев просят возвращаться домой из-за границы. В правительстве обещают находящимся за рубежом согражданам работу на оборонных предприятиях Украины с бронированием от потенциальной мобилизации.

Такое заявление сделал Алексей Чернышев, глава министерства национального единства Украины. Министр отметил, что в вопросе возвращения это должно быть личное решение тех, кто находится за границей.

"Сегодня Украина, некоторые индустрии, нуждаются в специалистах как в воздухе. Это и оборонная отрасль, и отрасль военно-промышленная, это и другие отрасли. У нас дефицит профессионалов, у нас дефицит специалистов, и большинство из них Украина готова бронировать от военной службы. Именно для этого мы планируем развернуть такие центры, которые помогут в поиске вакансий в Украине и в стране пребывания украинцев. Эти центры вакансий смогут предоставлять услуги и поощрять выбрать тот или иной профессиональный путь в Украине", – заявил Алексей Чернышев.

Одна рука отпугивает, а другая приглашает

Эксперты, с которыми пообщался ТСН.ua, сомневаются в эффективности такого заявления министра национального единства Украины. Особенно в части обещанного бронирования.

"Как по мне, то это заявление довольно странное. Одной рукой мы проводим определенные мероприятия, которые этих мужчин заставляют бежать за границу и не возвращаться, а тут, вдруг, оказывается, мы хотим их возвращения и уже делаем все возможное, чтобы вернуть. Из заявления министра следует, что мы готовы предоставлять определенные преференции, чтобы те, кто уехал, вернулись домой. Хорошо, а те люди, которые три года живут и работают в Украине, они что какие-то не такие?", – рассказывает ТСН.ua Татьяна Пашкина, HR-экспертка.

Она добавляет, что украинцев из-за границы планируют приглашать на оборонные предприятия, ВПК. Но сомневается, что там потребуются учителя, медики, маркетологи, парикмахеры.

"Если человек выехал за границу еще до ковида и работал, например, парикмахером, то каким образом такой специалист будет полезен на оборонном предприятии в Украине? Кого он там будет стричь? Конечно, его можно переучить на нужную профессию. Но здесь вопрос, зачем обещать "золотые горы" и бронирование украинцам, которые за границей, если сначала можно предложить это тем, кто живет здесь три года под ракетами. А уже потом, предлагать тем, кто за пределами страны. Это, мне кажется, более справедливо", – отмечает Татьяна Пашкина.

Очередей из "своих" не наблюдается

Она подчеркивает, если бы действительно у нас было большое количество вакансий в оборонных предприятиях, гарантирующих бронирование и достойную зарплату, то к ним уже выстроились бы огромные очереди из желающих.

"Если бы людям реально предлагали бронирование и достойную зарплату, то, думаю, эти позиции можно было бы закрыть за счет находящихся в стране украинцев. Я часто сталкиваюсь с кандидатами и первые два вопроса, которые слышу от мужчин на собеседованиях – это бронирование и размер зарплаты, именно в такой последовательности. Это именно то, на что люди сейчас охотно идут. Но мне непонятно, почему это должны быть украинцы, странным образом оказавшиеся за границей, а сейчас вдруг претендующие на предложенные "блага" первыми? На это у меня ответа, к сожалению, нет", – говорит Татьяна Пашкина.

При каких условиях возможно возвращение украинцев домой/ Коллаж ТСН.ua

На каких условиях хотят возвращаться?

Если верить опросам, проводимым за границей среди наших граждан, то результаты свидетельствуют, что украинцы готовы возвращаться, если им предоставят помощь на получение достойного жилья, предложат хорошую зарплату и финансовую помощь на переезд.

"Исходя из базовой логики справедливости, почему первыми должны получить жилье не ВПЛ, которые сейчас живут в модульных домах или не в очень комфортных условиях, а люди, которые до этого имели более или менее нормальные жилищные условия и финансовое обеспечение", — отмечает Татьяна Пашкина.

Будут крутить носом?

Эксперт напоминает, еще до ковида и войны размер средней зарплаты в Украине был самым низким в Европе, поэтому очень сомнительно, что после трех лет войны средняя зарплата вдруг станет больше.

"Люди, которые три года прожили в Германии, Ирландии, или в Польше, где средняя зарплата выше нашей в шесть раз, вряд ли согласятся возвращаться домой. Даже если оборонное предприятие будет давать им безумные 40-60 тысяч гривен, они могут крутить носом, исходя из того, что заработная плата в тех странах, где они живут, выглядит совсем иначе. Поэтому возвращение маловероятно, а заявление министра – лишь заявление о намерениях, создании видимости, что мы хотим кого-то вернуть, но пока это выглядит как нечто пустое", – подчеркивает Татьяна Пашкина.

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О блудном сыне на новый лад

По словам Татьяны Пашкиной, очень жаль, что это предложение было озвучено для условно говоря "чужих людей", а не для "своих".

"Мне кажется, что те люди, которые до сих пор живут в Украине, более подходящие кандидаты на всяческие льготы и интересные предложения, а у нас почему-то разыгрывают притчу о блудном сыне – одного сына все ждут, все ему прощают и все для него готовят, а того, кто прожил трудные времена с родителями, никто не замечает. И он уже думает, может и себе нужно было повеяться за границу, тогда был бы желаннее в родном доме", – заключает Татьяна Пашкина.

Возвращение украинцев из-за границы/Коллаж ТСН.ua

Стране не хватает рабочих рук

Социолог Александр Шульга отмечает, что на третий год войны перед Украиной встал острый вопрос недостатка человеческих резервов – большое количество украинцев задействовано в обороне государства, значительная часть уехала за границу спасаясь от войны, а определенная часть осталась в российской оккупации.

"Наш ВПК постепенно развивается. Его мощность должна быть высокой, учитывая масштабы напавшего на нас агрессора. Думаю, что из-за нехватки рабочих рук и возникла необходимость обратиться к украинцам, которые находятся за границей", – рассказывает ТСН.ua социолог Александр Шульга.

Звать мигрантов или своих людей?

Он добавляет, что у нашего правительства есть два варианта – привлекать к работе трудовых мигрантов из других стран или звать своих граждан, временно выехавших за пределы государства.

"Проблема в том, что на данный момент трудовые мигранты вряд ли изъявят желание ехать на заработки в Украину, из-за постоянных российских воздушных атак. Поэтому министр национального единства пытается достучаться до самой сознательной аудитории и как-то ее привлечь в Украину, тем же бронированием", – рассказывает Александр Шульга.

Демографический кризис в Украине/Коллаж ТСН.ua

Почему стоит пробовать

Эксперт считает, что заявление министра сделано не от хорошей жизни и во время войны не бывает простых решений.

"К сожалению, в нашем обществе можно нарваться на шквал критики за принятие какой-либо инициативы. Так что бесспорно найдутся те, кто скажет, что это не справедливо. Но реальность такова, что нам действительно не хватает рабочих рук. Люди нужны не только на передовой, но и в крепком тылу. Даст ли это результат, я не знаю. Но мне кажется, что стоит пробовать, потому что решений, чтобы все были довольны, пока нет", – отмечает социолог

Сколько нужно людей?

По словам Александра Шульги, в той же России на середину 2024 года не хватало для нужд ВПК и всего на рынке труда 2 миллиона рабочих рук.

"У нас масштабы меньше, но я думаю, что это десятки или даже несколько сотен тысяч человек. Поэтому, повторюсь, правительство пытается перебрать все возможные варианты. Самое простое – звать тех, кто раньше здесь жил, тех, кто знает язык, культуру, традиции. Их убедить будет легче, чем трудовых мигрантов из других стран", – заключает социолог.

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