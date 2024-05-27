"Возвращение украинцев в "семью братских народов": как путинская Россия оправдывает кровавую войну в Украине

Российские пропагандисты заявляют, что мол "Украина не имеет собственной идентичности. И тем более - ничего общего с Европой". Россияне утверждают, что "должны вернуть неблагодарных украинцев в семью "братских народов". Впрочем, украинская нация веками развивалась в унисон с Европой. А Россия лишь пыталась догнать.

Как сегодня Путин переворачивает исторические факты с ног на голову, и как противопоставить осведомленность исторической лжи - в сюжете Натальи Ярмолы из цикла "Империя мифов".

Как Путин лжет об Украине и нашей истории

В мае 23 года глава конституционного суда РФ притащил на встречу с Путиным французскую карту 17 века, чтобы подтвердить тезис диктатора — "Украины не существует".

Путин и его муртада

Зрители спектакля не должны были заметить, что на карте есть надпись "Украина - страна казаков"... Впрочем, любознательные журналисты нашли оригинал карты на сайте национальной библиотеки Франции. И быстро развенчали пропагандистский миф.

Украину на карту Европы нанес князь Василий-Константин Острожский. Один из самых влиятельных князей Великого Княжества Литовского. Династия Острожских владела 40 замками, тысячами сел и городов. Кроме того, его предок Константин Иванович Острожский был полководцем русско-польско-литовских сил во время битвы под Оршей - одной из ключевых победных битв Литовско-московской войны.

Карта, которую показывали Путину и где есть Украина

Велись войны, но не только войны, происходили браки, происходила, скажем так, миграция определенных идей, включая и ремесленников, развивались цеха, другие вещи. В 1576 году Василий-Константин Острожский основал первую академию на территории Украины, названную в его честь. Восточнее - ничего подобного. Первый университет на территории современной России возник почти на 150 лет позже, в 1724 году - в Петровские времена в Петербурге.

Таким образом, говорят историки, земли современной Украины - культурно развивались в унисон с Европой.

Князь Острожский

"И с того времени, это сказалось на формировании в целом менталитета украинцев. И поэтому у нас были первые университеты. Могилянский коллегиум, теперь Могилянская академия, поэтому здесь изучали разные языки, переводы делали. Они ездили по миру, они учились в Греции и Византии. Русские земли не знали тех процессов, которые происходили в Украине, которые мы называем ренессансом, которые мы называем барокко, а, что самое важное, в России никогда не было просвещения", - говорится в материале ТСН.

Это те вещи, которые собственно Украину и отличают от России, и украинцев как нацию они формируют, и, что очень важно, они до какой-то степени остаются базовыми для нас.

При дворе царя Петра I основой элиты были выходцы из Украины

Именно поэтому при дворе Петра основу элиты формировали выходцы из Украины. Например, главный идеолог - Феофан Прокопович - выпускник Могилянки. Именно он обосновал идеи Российской империи и абсолютной власти царя. Именно он помог Петру Первому рубить окно в Европу, которое теперь Европа пытается забить гвоздями.

"В XVIII веке добрая половина славянской элиты в Российской империи - это были украинцы, потому что украинцы были гораздо более образованные. Россия нуждалась бы в элите управлять большой империей, она не имела этой элиты. Украинцам позволяли брать высокие позиции. Но условия были, что они отрекутся от своей украинской идентичности, станут волокоросами. То есть, беда в том, что, на самом деле, очень много тех мифов или фактов мы приложились, как украинцы, к созданию этих фактов в XIX веке, за что теперь мы должны расплачиваться", - отмечают историк Ярослав Грицак.

Какую пропаганду РФ проводит в Европе

Украинка Анастасия Сингаевская показывает российский культурный центр в Праге. Такие есть во многих европейских столицах. Их строили еще в советское время. И с тех пор они проводили некие культурные спецоперации. Он за последние годы неоднократно оказывался в центре внимания местных активистов и правоохранителей. Здесь, например, выдавали буклеты на чешском языке с антиукраинскими нарративами. А еще - на его сайте публиковали выступления о Путине и тяжелой борьбе с так называемыми неонацистами.

Российский культурный центр

Официально - центр закрыт для посещений. Но де-факто организовывает мероприятия. Спецслужбы РФ используют подобные центры для разведывательной деятельности и создания сети "агентов влияния".

Исторические фейки России достигли таких масштабов, что псевдо-исторические тезисы звучат даже во время встреч на высшем уровне. Так, Путин еще в 2017 году сказал президенту Франции Макрону, что франко-российские отношения начались от Анны Ярославны, которую киевский князь Ярослав выдал замуж за французского короля Генриха I. В очередной раз подчеркивая, что Киевская Русь - это Россия, а не Украина. Но европейцы очень хорошо владеют фактами. Чья на самом деле Анна Ярославна - Макрон вскоре объяснил на весь мир.

"Я бы хотел напомнить, что президент Украины поедет посетить место, где похоронена Анна Ярославна", - говорил он.

Какая разница между Россией и Украиной

Отрицать тысячелетнюю украинскую историю и европейскую идентичность украинцев любой пропагандой невозможно, - говорят историки. Миф о том, что Украина - часть России разбивается на простых параллелях.

"У них - монарх самодур, у нас - избранный гетман. У них дворянин это тот, кто возле монарха, у нас шляхтич казак - это тот кто выполняет служебные обязанности, а не ест крошки со стола. У них оппозиция - это равносильно виселице, у нас оппозиция - возможная смена власти", - говорит историк Александр Алферов.

Главная разница: Россия, в поисках лучшей жизни, постоянно оглядывается назад. Украина же движется вперед, разделяет и понимает ценности современной Европы. Одна из которых - свобода. Слово, которое всегда вычеркивалось из российских учебников и сознания россиян.

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