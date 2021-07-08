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Возвращение украинского Нью-Йорка: что известно о поселке, который 70 лет жил под чужим названием

Возвращение украинского Нью-Йорка: что известно о поселке, который 70 лет жил под чужим названием

ТСН

Откуда пошло экзотическое название? При чем тут пряник Зеленского? И почему туристы поедут на линию соприкосновения — в репортаже ТСН.ua из Нью-Йорка.

Легкий запах фенола, размыта летней жарой панорама оккупированной Горловки, люди спешат с работы домой. Внешне все спокойно, но каждый знает, что соцсети буквально бурлят новостью — Верховная Рада конституционным большинством голосов вернула поселку историческое название — Нью-Йорк.

Далее началось — поздравления от посольства США и украинских политиков, ожидаемая истерика российских пропагандистов и мем о маршрутке Торецкое-Манхэттен. Сами же ньюйоркцы совсем не против такого внимания. Они хотят использовать публичный резонанс, чтобы выжить.

Откуда пошло экзотическое название? Чему стоит поучиться у немцев? При чем тут пряник Зеленского? И почему туристы поедут на линию соприкосновения — в репортаже ТСН.ua из Нью-Йорка.

Немецкий Нью-Йорк в Украине

В отличие от настоящего времени, в 19 веке европейцы могли покупать украинскую землю. Правда тогда ней распоряжались российские помещики. Краеведы утверждают, что семья графа Игнатьева продала 35 тысяч гектаров чернозема вощле реки Кривой Торец немецким поселенцам-меннонитам из Хортицы. Один из принципов этого протестантской течения — не брать в руки оружия, а еще они умели делать бизнес и развивать территории. Российской имперской власти это подходило, поэтому еще со времен Екатерины II они стимулировали такие переселения.

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ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА. Уборочная машина начала ХХ века, произведенная на заводе Якова Нибура. Владелец предприятия сам участвовал в разработке техники Фото: DR

Происхождение самого названия Нью-Йорк имеет полулегендарный, но рациональный характер. Донецкий историк-краевед Александр Дингес, потомок первых жителей Нью-Йорка, считает авторами идеи промышленника Якова Унгера и инноватора сельскохозяйственного машиностроения Якова Нибура.

Унгер, который построил в поселке первую паровую мельницу, будто под впечатлением от поездки в США, в 1880-х стал называть свое поселение Нью-Йорком. А Яков Нибур пролоббировал перед главой Екатеринославской губернии официальный статус топонима. Так он хотел поразить свою жену американку, чтобы она меньше скучала по родине.

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Мельница Петера Дика. Фото: Новостной

Зачищать историю большевики начали сразу. Сначала уничтожили церкви и большинство зданий, формировали европейский колорит. А 5 сентября 1941 года Иосиф Сталин приказал депортировать многих этнических немцев в трудовые лагеря или за Урал. Архивы конечно вывезли или засекретили.

Сегодня в поселке еще остается много противников переименования. Они говорят, что лучше ремонтировать дороги и повышать пенсии, будто бы городок развивала именно советская власть.

"Какая разница Новгородское или Нью-Йорк ?! Вы уровень жизни поднимайте, а не показуху с разными фестивалями устраиваю! Кому это надо, если люди концы с концами еле сводят!", — возмущается житель Нью-Йорка Сергей.

"Кто больше всех кричит? Это те, которые приехали к нам в 70-е годы работать на завод. Для них существует только советское Новгородское ", — объясняет бывшая секретарь поселкового совета Татьяна Красько.

В то же время в нового названия много и приверженцев. Они надеются — поселок начнет развиваться. 

"Поддерживаю переименования. Главное, что о поселке теперь знают, будут сюда приезжать. Если "Россия 1" заговорила, значит мы идем в правильном направлении. Сегодня есть ожидания, что нас ждут новые проекты, инвестиции, а еще хочется наладить связь с заокеанским Нью-Йорком", — говорит местный житель Александр Беседа.

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Фото-артефакты в Историко-культурном центре "Украинский Нью-Йорк". Фото: Людмила Лой

Вспомнить все

Начали говорить о переименовании еще с 90-х, но больше в шутку. Между тем, после советского анабиоза понемногу просыпались местные краеведы — пошли к архивам, собирали артефакты.

"Впервые я серьезно задумалась о возвращении названия в 2008 году. Наш краевед Евгений Шильников буквально жил этой идеей. К сожалению, он уже не с нами", — вспоминает Татьяна Красько.

Интересно, что Новгородского не существовало вплоть до 1951-го, советская власть не трогала Нью-Йорк целых 34 года. Институт национальной памяти не без оснований считает, что рано или поздно населенный пункт с таким названием был обречен из-за холодной войны с США.

В 2016 году сделали первый серьезный шаг — депутаты поселкового совета не без баталий проголосовали за возвращение исторического названия. Далее дело было за областной администрацией.

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Историческое голосование Новгородского поселкового совета за восстановление исторического названия — Нью-Йорк, 2016 год.

И тут началась волокита, в Краматорске говорили, что вроде вопрос не ко времени, нет политической воли.

Пряник Зеленскому

Между тем никто не собирался опускать руки. Местные активисты, поселковые власти и все, кто проникся этой историей начали действовать. Собирали подписи, проводили флешмобы, записывали видеообращения, затягивали в поселок журналистов топовых мировых изданий. Вышли даже на президента.

Дети прислали Зеленскому подарок — пряник в форме Украины с надписью "Украинский Нью-Йорк". Пост главы государства в Инстаграм в январе 2020 года собрал почти миллион лайков.

Все это помогло убедить новое областное руководство предоставить положительные заключения и отправить их в парламент. Ну а дальше несколько месяцев работы с нардепами, председателями фракций, и Нью-Йорк вернул свое настоящее имя.

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Татьяна Красько и руководитель Донецкой ОГА Павел Кириленко во время экспозиции "Женщины украинского Нью-Йорка". Фото: ПРООН в Украине

Сделаем украинский Нью-Йорк большим снова!

Мы побывали в поселке на следующий день после переименования. Возле историко-культурного центра "Украинский Нью-Йорк" выстроилась военная техника. Это 10-я горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" устраивает караоке-батл, но не по случаю переименования, просто так совпало. Украинские военные — часть коммьюнити прифронтовых городов, они хотят обычных человеческих радостей. Впоследствии подходят местные, подпевают и аплодируют.

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Военная техника рядом с историко-культурным центром "Украинский Нью-Йорк".

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Караоке-батл. Поют военнослужащие 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Фото: 10-горно-штурмовая бригада "Эдельвейс"

Здание историко-культурного центра — тоже историческое наследие времен меннонитов, бывший магазин, который превратили в некий центр всех активностей. С реконструкцией помогли международные организации и местный бизнес.

Так здание выглядело несколько лет назад.

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А так выглядит сейчас.

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Фото: Людмила Лой

Татьяна Красько относится к шуткам по поводу переименования нормально. Так даже лучше — больше внимания. Здесь не имеют заоблачных иллюзий, но и руки опускать не собираются. Война мешает привлекать большие инвестиции, а часть малого бизнеса незначительная. Однако история с переименованием доказала, что все возможно.

"Люди еще не совсем понимают перспектив и ниш, в которых могут работать. Сейчас опять нужно собираться, делать мозговой штурм. Надо учить проектному менеджменту", — говорит Татьяна Красько.

Она считает, что уже сейчас нужно работать над брендом, производить сувенирную продукцию, разработать и запустить туристический маршрут, восстановить утраченное наследство. И никакая война не помешает сделать украинский Нью-Йорк большим снова!

Что известно о поселке Нью-Йорк

  • Нью-Йорк (в 1951-2021 годах — Новгородское) — поселок городского типа на линии соприкосновения в Торецкой территориальной общине Бахмутского района Донецкой области.
  • Расстояние до центра общины — Торецка 10 километров.
  • По данным подписанных медицинских деклараций, население Нью-Йорка составляет около 11 тысяч человек и постепенно стареет и сокращается.
  • Здесь есть три школы и одна школа-интернат, где обучаются около 900 учеников. Два детских сада посещает 240 дошкольников.
  • Работают амбулатория и терапевтическое отделение.
  • А еще в поселке действует большая "Ассоциация ОСМД Нью-Йорк", все 103 многоквартирные дома находятся в совместной собственности жильцов.
  • В Нью-Йорке есть несколько промышленных предприятий. Самое большое — фенольный завод, здесь работает около 500 человек. Завод производит химическую продукцию, в том числе нафталин, который продают на экспорт. Также есть небольшие производства — "Гидро-механический завод" и "Ремтехсервис".
  • В Нью-Йорке зарегистрировано около 300 физических лиц-предпринимателей.