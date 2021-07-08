Возвращение украинского Нью-Йорка: что известно о поселке, который 70 лет жил под чужим названием

Возвращение украинского Нью-Йорка: что известно о поселке, который 70 лет жил под чужим названием

Откуда пошло экзотическое название? При чем тут пряник Зеленского? И почему туристы поедут на линию соприкосновения — в репортаже ТСН.ua из Нью-Йорка.

Легкий запах фенола, размыта летней жарой панорама оккупированной Горловки, люди спешат с работы домой. Внешне все спокойно, но каждый знает, что соцсети буквально бурлят новостью — Верховная Рада конституционным большинством голосов вернула поселку историческое название — Нью-Йорк.

Далее началось — поздравления от посольства США и украинских политиков, ожидаемая истерика российских пропагандистов и мем о маршрутке Торецкое-Манхэттен. Сами же ньюйоркцы совсем не против такого внимания. Они хотят использовать публичный резонанс, чтобы выжить.

Откуда пошло экзотическое название? Чему стоит поучиться у немцев? При чем тут пряник Зеленского? И почему туристы поедут на линию соприкосновения — в репортаже ТСН.ua из Нью-Йорка.

Немецкий Нью-Йорк в Украине

В отличие от настоящего времени, в 19 веке европейцы могли покупать украинскую землю. Правда тогда ней распоряжались российские помещики. Краеведы утверждают, что семья графа Игнатьева продала 35 тысяч гектаров чернозема вощле реки Кривой Торец немецким поселенцам-меннонитам из Хортицы. Один из принципов этого протестантской течения — не брать в руки оружия, а еще они умели делать бизнес и развивать территории. Российской имперской власти это подходило, поэтому еще со времен Екатерины II они стимулировали такие переселения.

ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА. Уборочная машина начала ХХ века, произведенная на заводе Якова Нибура. Владелец предприятия сам участвовал в разработке техники Фото: DR

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Происхождение самого названия Нью-Йорк имеет полулегендарный, но рациональный характер. Донецкий историк-краевед Александр Дингес, потомок первых жителей Нью-Йорка, считает авторами идеи промышленника Якова Унгера и инноватора сельскохозяйственного машиностроения Якова Нибура.

Унгер, который построил в поселке первую паровую мельницу, будто под впечатлением от поездки в США, в 1880-х стал называть свое поселение Нью-Йорком. А Яков Нибур пролоббировал перед главой Екатеринославской губернии официальный статус топонима. Так он хотел поразить свою жену американку, чтобы она меньше скучала по родине.

Мельница Петера Дика. Фото: Новостной

Зачищать историю большевики начали сразу. Сначала уничтожили церкви и большинство зданий, формировали европейский колорит. А 5 сентября 1941 года Иосиф Сталин приказал депортировать многих этнических немцев в трудовые лагеря или за Урал. Архивы конечно вывезли или засекретили.

Сегодня в поселке еще остается много противников переименования. Они говорят, что лучше ремонтировать дороги и повышать пенсии, будто бы городок развивала именно советская власть.

"Какая разница Новгородское или Нью-Йорк ?! Вы уровень жизни поднимайте, а не показуху с разными фестивалями устраиваю! Кому это надо, если люди концы с концами еле сводят!", — возмущается житель Нью-Йорка Сергей.

"Кто больше всех кричит? Это те, которые приехали к нам в 70-е годы работать на завод. Для них существует только советское Новгородское ", — объясняет бывшая секретарь поселкового совета Татьяна Красько.

В то же время в нового названия много и приверженцев. Они надеются — поселок начнет развиваться.

"Поддерживаю переименования. Главное, что о поселке теперь знают, будут сюда приезжать. Если "Россия 1" заговорила, значит мы идем в правильном направлении. Сегодня есть ожидания, что нас ждут новые проекты, инвестиции, а еще хочется наладить связь с заокеанским Нью-Йорком", — говорит местный житель Александр Беседа.

Фото-артефакты в Историко-культурном центре "Украинский Нью-Йорк". Фото: Людмила Лой

Вспомнить все

Начали говорить о переименовании еще с 90-х, но больше в шутку. Между тем, после советского анабиоза понемногу просыпались местные краеведы — пошли к архивам, собирали артефакты.

"Впервые я серьезно задумалась о возвращении названия в 2008 году. Наш краевед Евгений Шильников буквально жил этой идеей. К сожалению, он уже не с нами", — вспоминает Татьяна Красько.

Интересно, что Новгородского не существовало вплоть до 1951-го, советская власть не трогала Нью-Йорк целых 34 года. Институт национальной памяти не без оснований считает, что рано или поздно населенный пункт с таким названием был обречен из-за холодной войны с США.

В 2016 году сделали первый серьезный шаг — депутаты поселкового совета не без баталий проголосовали за возвращение исторического названия. Далее дело было за областной администрацией.

Историческое голосование Новгородского поселкового совета за восстановление исторического названия — Нью-Йорк, 2016 год.

И тут началась волокита, в Краматорске говорили, что вроде вопрос не ко времени, нет политической воли.

Пряник Зеленскому

Между тем никто не собирался опускать руки. Местные активисты, поселковые власти и все, кто проникся этой историей начали действовать. Собирали подписи, проводили флешмобы, записывали видеообращения, затягивали в поселок журналистов топовых мировых изданий. Вышли даже на президента.

Дети прислали Зеленскому подарок — пряник в форме Украины с надписью "Украинский Нью-Йорк". Пост главы государства в Инстаграм в январе 2020 года собрал почти миллион лайков.

Все это помогло убедить новое областное руководство предоставить положительные заключения и отправить их в парламент. Ну а дальше несколько месяцев работы с нардепами, председателями фракций, и Нью-Йорк вернул свое настоящее имя.

Татьяна Красько и руководитель Донецкой ОГА Павел Кириленко во время экспозиции "Женщины украинского Нью-Йорка". Фото: ПРООН в Украине

Сделаем украинский Нью-Йорк большим снова!

Мы побывали в поселке на следующий день после переименования. Возле историко-культурного центра "Украинский Нью-Йорк" выстроилась военная техника. Это 10-я горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" устраивает караоке-батл, но не по случаю переименования, просто так совпало. Украинские военные — часть коммьюнити прифронтовых городов, они хотят обычных человеческих радостей. Впоследствии подходят местные, подпевают и аплодируют.

Военная техника рядом с историко-культурным центром "Украинский Нью-Йорк".

Караоке-батл. Поют военнослужащие 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Фото: 10-горно-штурмовая бригада "Эдельвейс"

Здание историко-культурного центра — тоже историческое наследие времен меннонитов, бывший магазин, который превратили в некий центр всех активностей. С реконструкцией помогли международные организации и местный бизнес.

Так здание выглядело несколько лет назад.

А так выглядит сейчас.

Фото: Людмила Лой

Татьяна Красько относится к шуткам по поводу переименования нормально. Так даже лучше — больше внимания. Здесь не имеют заоблачных иллюзий, но и руки опускать не собираются. Война мешает привлекать большие инвестиции, а часть малого бизнеса незначительная. Однако история с переименованием доказала, что все возможно.

"Люди еще не совсем понимают перспектив и ниш, в которых могут работать. Сейчас опять нужно собираться, делать мозговой штурм. Надо учить проектному менеджменту", — говорит Татьяна Красько.

Она считает, что уже сейчас нужно работать над брендом, производить сувенирную продукцию, разработать и запустить туристический маршрут, восстановить утраченное наследство. И никакая война не помешает сделать украинский Нью-Йорк большим снова!

Что известно о поселке Нью-Йорк

Нью-Йорк (в 1951-2021 годах — Новгородское) — поселок городского типа на линии соприкосновения в Торецкой территориальной общине Бахмутского района Донецкой области.

Расстояние до центра общины — Торецка 10 километров.

По данным подписанных медицинских деклараций, население Нью-Йорка составляет около 11 тысяч человек и постепенно стареет и сокращается.

и постепенно стареет и сокращается. Здесь есть три школы и одна школа-интернат, где обучаются около 900 учеников. Два детских сада посещает 240 дошкольников.

где обучаются около 900 учеников. посещает 240 дошкольников. Работают амбулатория и терапевтическое отделение.

А еще в поселке действует большая "Ассоциация ОСМД Нью-Йорк", все 103 многоквартирные дома находятся в совместной собственности жильцов.

все 103 многоквартирные дома находятся в совместной собственности жильцов. В Нью-Йорке есть несколько промышленных предприятий. Самое большое — фенольный завод, здесь работает около 500 человек. Завод производит химическую продукцию, в том числе нафталин, который продают на экспорт. Также есть небольшие производства — "Гидро-механический завод" и "Ремтехсервис".

Завод производит химическую продукцию, в том числе нафталин, который продают на экспорт. Также есть небольшие производства — "Гидро-механический завод" и "Ремтехсервис". В Нью-Йорке зарегистрировано около 300 физических лиц-предпринимателей.

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