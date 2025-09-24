Возвращение украинцев из Польши за жилье: демограф рассказал, "клюнут ли" люди на такую приманку и чем это грозит

Эксперт сомневается, что молодежь будет активно возвращаться домой из Польши

Украинские власти обещают предоставлять жилье и социальную помощь гражданам, которые изъявят желание вернуться из Польши. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук. Речь идет о создании системы социальной помощи, которая будет включать временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную поддержку, а также организационную и логистическую помощь в процессе возвращения.

Заявление уже вызвало возмущение среди украинцев, которые во время войны постоянно живут и работают в Украине, особенно среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Насколько такие намерения повлияют на демографию и каких последствий от этого можно ожидать, ТСН.ua расспросил Александра Гладуна, заместителя директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины.

Эксперт отмечает, что в вопросе возвращения украинцев из-за границы должны быть заложены совсем другие подходы.

«Не понимаю, зачем делить людей на две категории»

«Помощь от государства должны получать все, кто в ней нуждается. И здесь неважно — человек проживает за границей и намерен возвращаться, или он проживает в Украине. У нас ведь есть огромное количество ВПЛ. И как только начнут помогать возвращающимся из-за границы — это станет определенной дискриминацией тех, кто находится в Украине и все время нуждается в жилье, гуманитарной, медицинской и социальной поддержке. Я не понимаю, зачем делить людей на две категории», — отмечает Александр Гладун.

Он добавляет, что находящиеся здесь украинцы четвертый год работают, вносят вклад в экономику, а другие люди просто прожили более трех лет за границей.

«Да, они уехали, потому что спасали своих детей, спасались сами. Здесь вопросов нет. Они это делали в соответствии с украинским законодательством, но почему они должны сейчас пользоваться особыми привилегиями, я откровенно не понимаю», — говорит ученый.

Жилье должны предоставлять всем

Он подчеркивает, что временное жилье должно предоставляться всем нуждающимся гражданам. В том числе тем людям, которые все четыре года были в Украине.

«Гуманитарную, медицинскую и социальную поддержку тоже всем надо оказывать, а не только тем, кто возвращается из-за границы. Да, возможно, какая-то организационная логистическая поддержка для переселенцев, в определенной степени должна быть, но в то же время она не может быть слишком большой. Поэтому, мне кажется, это очень странное заявление, которое не то чтобы раскалывает общество, но непременно создаст негативное отношение к тем, кто сейчас проживает за границей», — уверяет Александр Гладун.

«Поедут в Польшу, чтобы получить жилье в Украине»

Эксперт подчеркивает, что подобные заявления могут дойти до абсурдных ситуаций.

«Представим, если человек проживает в Украине и у него есть проблемы с жильем, например, люди со статусом ВПЛ. Что им делать? Они могут выехать на несколько месяцев в Польшу, а потом вернуться и говорить: „Давайте мне жилье, согласно этому заявлению!“. Это просто не серьезно. Но люди могут так поступать. Все нуждающиеся в жилье будут искать такую возможность», — отмечает Александр Гладун.

Будет ли возвращаться в Украину молодежь?

Александр Гладун соглашается, что такие действия власти, в принципе, могут оказать положительное влияние на демографию, но при условии, если люди действительно будут возвращаться домой.

«Да, при определенных условиях, от такой инициативы возможно положительное влияние на численность населения Украины. А вот в отношении других процессов — рождаемости, вовлечённости в рынок труда, то здесь все будет зависеть исключительно от половозрастной структуры тех, кто будет возвращаться в Украину. Я не думаю, что молодежь будет активно возвращаться домой, тем более, если они из-за войны уехали и не имеют желания служить в армии. Тогда они вряд ли будут возвращаться», — отмечает Александр Гладун.

Уедут из Польши, но не домой

Что касается людей старшего возраста, то, по данным Евростата в странах ЕС, украинцев в возрасте 65 и старше всего 6%. То есть большинство пенсионеров, скорее всего, осталось в Украине.

«Поэтому, если украинцы и вернутся, то это будут дети и люди трудоспособного возраста. Это положительно повлияет на демографическую ситуацию и ситуацию на рынке труда, но я не думаю, что эта инициатива очень поощрит людей возвращаться домой до окончания войны», — уверяет демограф.

Ученый добавляет, что украинцы могут принять решение о выезде, если ситуация в Польше с выплатами обострится, но не домой.

«Наши граждане могут уехать, но не в Украину, а в другие западные страны — искать лучшей жизни. Такое вполне возможно», — отмечает Александр Гладун.

Почему начали с украинцев в Польше?

В заявлении госпожи Верещук говорится о наших переселенцах в Польше, но еще больше украинцев нашли убежище в Германии, чуть меньше в Чехии. Специалист объяснил, с чем может быть связано внимание исключительно к Польше.

«В Польше определенным образом ухудшилось отношение к украинцам. Думаю, что здесь есть определенная политическая окраска. В Польше поднимаются разговоры о том, что украинцы получают больше денег, чем поляки. Что наши люди создают определенную дополнительную напряженность на местном рынке труда. А социальные выплаты для украинок больше, чем получают польки. Все это постоянно раскручивается и нагнетается. Я бы не назвал эти настроения антиукраинскими, но, тем не менее, такие разговоры в польском обществе есть. Все это в какой-то степени накладывается на тренды, которые сейчас есть в Западной Европе, а именно ухудшение отношения к мигрантам любых стран. Насколько эти процессы массово и глубоко пошли, я не знаю, но они есть», — заключает Александр Гладун.

