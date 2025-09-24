ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
159
Время на прочтение
1 мин

Возвращение в Украину в обмен на жилье: демограф объяснил, согласится ли на это молодежь

Демограф объяснил, кто может вернуться в Украину в обмен на жилье.

Авторы публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Александр Гладун

Александр Гладун

Демограф Александр Гладун объяснил, вернется ли в Украину молодежь, если им предложат собственное жилье.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Демограф отметил, что он сомневается, что после решения властей выделять жилье тем, кто вернется из-за границы, в Украину массово приедут молодые люди.

«Да, при определенных условиях от такой инициативы возможно положительное влияние по численности населения Украины. А вот что касается других процессов — рождаемости, вовлеченности на рынок труда, — то здесь все будет зависеть исключительно от половозрастной структуры тех, кто будет возвращаться в Украину. Я не думаю, что молодежь будет активно возвращаться домой, тем более, если они именно из-за войны выехали и не хотят служить в армии. Тогда они вряд ли будут возвращаться», — отмечает Александр Гладун.

Больше читайте по ссылке: Возвращение украинцев из Польши за жилье: демограф рассказал, «клюнут» ли люди на такую приманку и чем это грозит

Дата публикации
Количество просмотров
159
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie