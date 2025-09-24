- Дата публикации
-
- Категория
Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 159
- Время на прочтение
- 1 мин
Возвращение в Украину в обмен на жилье: демограф объяснил, согласится ли на это молодежь
Демограф объяснил, кто может вернуться в Украину в обмен на жилье.
Демограф Александр Гладун объяснил, вернется ли в Украину молодежь, если им предложат собственное жилье.
Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.
Демограф отметил, что он сомневается, что после решения властей выделять жилье тем, кто вернется из-за границы, в Украину массово приедут молодые люди.
«Да, при определенных условиях от такой инициативы возможно положительное влияние по численности населения Украины. А вот что касается других процессов — рождаемости, вовлеченности на рынок труда, — то здесь все будет зависеть исключительно от половозрастной структуры тех, кто будет возвращаться в Украину. Я не думаю, что молодежь будет активно возвращаться домой, тем более, если они именно из-за войны выехали и не хотят служить в армии. Тогда они вряд ли будут возвращаться», — отмечает Александр Гладун.
