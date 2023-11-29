Возвращение заложников и заявление Маска: что известно о войне между Израилем и ХАМАСом

В Израиле заявили, что ХАМАС нарушил перемирие, атаковав группу военных ЦАХАЛа на севере Сектора Газы. Западные политики настаивают на том, что режим тишины должен продолжаться: среди заложников, захваченных террористами 7 октября, немало людей с двойным гражданством.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

ХАМАС отдал заложников, а Израиль – осужденных палестинцев

Боевики ХАМАСа после 50 дней плена отпустили часть заложников, их передали Красному Кресту.

Среди освобожденных детей - 12-летний Эйтан Яхаломи, его отец Охад до сих пор остается в руках ХАМАСа. Надежда увидеть его в ближайшее время не угасает - потому что перемирие продлили еще на двое суток на тех же условиях, сообщают в Катаре.

Освобождение заложников

Израиль тоже отпустил палестинских заключённых. Среди них — 16-летняя Нафут Хаммад, бросавшаяся ножом на свою еврейскую учительницу. Другая осужденная, которую отпустили, – Эйтаф Джарадад, ее обвиняли в убийстве израильского поселенца.

Визит Маска в Израиль

В Израиль также внезапно приехал Илон Маск. Ранее из-за его антисемитских высказываний от рекламы в его соцсети Х (бывшем Twitter) отказался ряд крупных американских и мировых компаний.

Маск в Израиле

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху показал Маску кибуц, опустошенный во время массированной атаки боевиков ХАМАСа. В частности — дом, где жила семья 4-летней Авигайль Идан. Ее родителей убили, она сбежала к соседям – и вместе с семьей соседей попала в плен, их до последнего держали в Газе и всего два дня назад отпустили.

После экскурсии Маск из Нетяньягу проводят общий радиоэфир. Миллиардер соглашается: ХАМАС нужно уничтожить. Но отмечает, что хотел бы помочь восстановить Газу после войны.

Маск в Израиле

Израиль настаивает — перемирие лишь временное и рано или поздно боевые действия возобновятся и продлятся еще по крайней мере два месяца.

Уходить из Газы, пока инфраструктура ХАМАСа полностью не уничтожена, израильтяне отказываются. Хотя все больше международных партнеров на этом настаивают.

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Напомним, в середине октября отцу Эмили сообщили, что его похищенная боевиками ХАМАС дочь была убита. Узнав о ее смерти ребенка, отец вздохнул с облегчением и признался – больше всего боялся, что Эмили будет страдать в плену.

Однако накануне стало известно, что Эмили жива, и ее удалось освободить из плена в секторе Газа.