Возвращение заложников и заявление Маска: что известно о войне между Израилем и ХАМАСом

Маск хотел бы помочь восстановить Газу после войны.
В Израиле заявили, что ХАМАС нарушил перемирие, атаковав группу военных ЦАХАЛа на севере Сектора Газы. Западные политики настаивают на том, что режим тишины должен продолжаться: среди заложников, захваченных террористами 7 октября, немало людей с двойным гражданством.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.
ХАМАС отдал заложников, а Израиль – осужденных палестинцев
Боевики ХАМАСа после 50 дней плена отпустили часть заложников, их передали Красному Кресту.
Среди освобожденных детей - 12-летний Эйтан Яхаломи, его отец Охад до сих пор остается в руках ХАМАСа. Надежда увидеть его в ближайшее время не угасает - потому что перемирие продлили еще на двое суток на тех же условиях, сообщают в Катаре.
Израиль тоже отпустил палестинских заключённых. Среди них — 16-летняя Нафут Хаммад, бросавшаяся ножом на свою еврейскую учительницу. Другая осужденная, которую отпустили, – Эйтаф Джарадад, ее обвиняли в убийстве израильского поселенца.
Визит Маска в Израиль
В Израиль также внезапно приехал Илон Маск. Ранее из-за его антисемитских высказываний от рекламы в его соцсети Х (бывшем Twitter) отказался ряд крупных американских и мировых компаний.
Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху показал Маску кибуц, опустошенный во время массированной атаки боевиков ХАМАСа. В частности — дом, где жила семья 4-летней Авигайль Идан. Ее родителей убили, она сбежала к соседям – и вместе с семьей соседей попала в плен, их до последнего держали в Газе и всего два дня назад отпустили.
После экскурсии Маск из Нетяньягу проводят общий радиоэфир. Миллиардер соглашается: ХАМАС нужно уничтожить. Но отмечает, что хотел бы помочь восстановить Газу после войны.
Израиль настаивает — перемирие лишь временное и рано или поздно боевые действия возобновятся и продлятся еще по крайней мере два месяца.
Уходить из Газы, пока инфраструктура ХАМАСа полностью не уничтожена, израильтяне отказываются. Хотя все больше международных партнеров на этом настаивают.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ⚡ ХАМАС нарушил перемирие: израильская армия заявила об атаке на севере Сектора Газа
Напомним, в середине октября отцу Эмили сообщили, что его похищенная боевиками ХАМАС дочь была убита. Узнав о ее смерти ребенка, отец вздохнул с облегчением и признался – больше всего боялся, что Эмили будет страдать в плену.
Однако накануне стало известно, что Эмили жива, и ее удалось освободить из плена в секторе Газа.
Читайте также: