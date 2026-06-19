Киевлянина Ивана Берестецкого лишили жилья после того, как выявили долг в 870 тыс. грн. В парламенте, КГГА и адвокат оценили его шансы на возвращение единственного жилья. Коллаж ТСН.ua. Фото пенсионера: OBOZ.UA / © ТСН

Реклама

Получила продолжение резонансная история одинокого 76-летнего киевлянина Ивана Берестецкого, который до недавнего времени жил на столичном проспекте Шухевича, 26 и был лишен своей однокомнатной квартиры — после огласки полиция Днепровского района Киева открыла и расследует уголовное производство. Сам мужчина после всего, что с ним произошло, сейчас находится в терапевтическом отделении столичной больницы №8.

ТСН.ua выяснил новые детали этой щемящей истории.

Как известно, по данным специалистов Государственной исполнительной службы, ЖСК, в котором находится многоэтажка, где жил этот пенсионер, начислил ему долг на огромную сумму — более 870 тыс. грн. (в его квартире не было счетчиков воды и не исключено, что весь небаланс по дому, в котором около 500 квартир, записали на него). Появлялись сведения, что после продажи квартиры и погашения долга Иван Берестецкий может получить остаток — около 120 тыс. грн. Но, как пояснили в комментарии для ТСН.ua источники в этой службе, он не получит этой суммы, потому как согласно закону будет вычтен, в том числе и исполнительный сбор. То есть этот мужчина может не получить вообще никакого остатка средств или он будет крайне скудным. В то же время, наши источники в Минюсте выражают сомнение, что этот долг соответствует фактическому объему потребленной мужчиной воды и предполагают, что все точки над «і» мог бы расставить четкий аудит потребленных коммунальных услуг.

Реклама

Есть ли шансы вернуть квартиру

На данный момент известно, что квартира была выставлена на аукционе и была куплена одним из киевских риелторов за 1 миллион гривен. Впоследствии он ее выставил на продажу, но уже окончательная стоимость составляла более 1 миллиона 800 тысяч гривен.

«Если будет доказано, что это жилье было куплено на аукционе недобросовестным покупателем, если покупка происходила с нарушениями, то шансы на возвращение квартиры теоретически существуют. Но государственной исполнительной службе не известно, кто принимает участие в аукционе, исполнителям становится известно о конечном покупателе. Относительно личности старика: это нормальный, адекватный человек. Когда новый владелец с помощью слесарей выламывали дверь, то этот дедушка плакал. Он не ожидал, что все будет так. Можно даже предположить, что он даже не знал, что квартира была выставлена на торги. Это единственное его жилье, после изъятия которого он практически остается на улице. У него совсем небольшая пенсия — всего около 4 тысяч гривен», — сообщил нам информированный источник в государственных структурах, осведомленный об обстоятельствах дела.

Кроме того, наш источник уточнил, что какого-либо решения о принудительном выселении пенсионера не было, поэтому вопрос о том, как он оказался на мосту на проспекте Бандеры в Киеве — остается открытым, и который, очевидно, выяснит полиция. «Если его насильно вывезли из квартиры, то в таких действиях могут быть признаки криминала», — говорит наш источник.

«Пока человек в больнице, социальные службы района постоянно наведываются к нему. Он одинокий человек. Национальная полиция будет заниматься проверкой информации (об обстоятельствах лишения Ивана Берестецкого жилья — Ред.). Когда этого мужчину будут уже выписывать из больницы, будем предлагать ему варианты (в частности, проживание в приюте — Ред.). Они, варианты, есть, но он взрослый человек, потому будет принимать решение сам. Есть ли шанс вернуть ему квартиру? Если в ходе досудебного расследования будут выявлены нарушения (совершенные в отношении Ивана Берестецкого — Ред.), то, конечно, есть (шансы вернуть жилье — Ред.). Но мы должны понимать, что это очень долгий процесс. Насколько я знаю, на квартиру, где он проживал, наложен арест», — рассказала нам заместитель главы КГГА Марина Хонда.

Реклама

В полиции Киева нам подтвердили, что открыли и расследуют уголовное производство, в рамках которого выясняются все обстоятельства, при которых 76-летний Иван Берестецкий оказался в столь сложных жизненных обстоятельствах.

«Открыто уголовное производство по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или службным положением)», — сообщили нам в пресс-службе Днепровского райуправления полиции Киева. При этом в полиции не опровергли, но и не подтвердили, что на квартиру Берестецкого наложен арест в рамках уголовного производства.

В свою очередь парламентарий и глава профильного комитета Верховной Рады Галина Третьякова в комментарии для ТСН.ua высказала мнение о том, что если квартира Ивана Берестецкого была перепродана и ее купили за рыночную цену добропорядочные покупатели, то процесс возможного возвращения именно этого жилья Ивану Берестецкому может затянуться.

«Так говорят в нотариальном сообществе. Но если в рамках уголовного производства будут выявлены факты нарушения законодательства, тогда шансы есть», — говорит она.

Реклама

Также она уточнила, что будет готовить предложение изменений к закону, которые должны запретить лишать человека единственного жилья нелюксового класса, даже если есть большая задолженность за коммуналку.

Шансы на возвращение жилья: мнение адвоката

По словам адвоката Сергея Старенького, специализирующегося на распространенных проблемных вопросах населения, возврат имущества возможен, но только при определенном условии.

«Если будет доказано, что нарушена процедура торгов. То есть торги могут быть признаны незаконными, если была нарушена их процедура. Например, если неправильно была проведена оценка жилья, если было недостаточное количество заявок (участников — Ред.). Из практики знаю, что для решения таких вопросов в суде понадобится не менее года. Если процедура была соблюдена, квартира не вернется», — говорит Старенький.

Новости партнеров