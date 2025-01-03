"Впал в кому и умер": новый скандал с ТЦК в Сумах шокировал Украину

Недавно в Сумах произошел громкий инцидент: военнослужащий избил местного жителя, который затем скончался от полученных травм в больнице. Инцидент произошел на территории Сумского ТЦК. В военкомате заверили, что конфликт был между мужчинами, "не являющимися их представителями". При этом свою версию событий рассказали журналистам родственники погибшего. Все подробности – читайте далее в эксклюзиве ТСН.ua.

Версия родственников погибшего

К журналистам обратилась тетя погибшего мужчины с просьбой об огласке, ведь эта история просто не укладывается в голове. Женщина рассказала, что ее племянник Евгений 29 декабря позвонил родным и сообщил, что находится в военкомате, после чего бросил трубку. Когда родственники перезвонили, в ответ им сказали, что он не может подойти к телефону.

Бить тревогу родные мужчины начали на следующий день, когда он снова не вышел на связь. Когда родные дозвонились на тот номер, что и в прошедший день, им сообщили, что Евгений якобы выпил пол-литра водки, ему стало плохо и его отвезли в больницу. Родные стали искать Евгения в медицинских учреждениях и обнаружили в областной больнице. Оказалось, что мужчину привезли с черепно-мозговой травмой и после операции он находится в коме.

"И потом гражданская жена позвонила в областную больницу, и там сказали, что да, сегодня, 30 декабря, в 8:00 из ТЦК привезли молодого парня с черепно-мозговой травмой. Он прооперирован, в реанимации, в коме. Он подключен к искусственному дыханию. Все. Когда его привезли, было написано: "ТЦК, туалет", и 31-го позвонили из больницы в 8:00 и сказали: "Евгений умер". Все, мы его похоронили", – рассказала тетя погибшего.

Женщина утверждает, что у Евгения не были побиты руки или лицо, но сзади была большая гематома. По мнению женщины, это свидетельствует о том, что ее племянника держали за руки и избивали.

"Вот руки не были избиты, лицо не было избито. Была сзади голова черная, вся синяя, красная, бордовая, вот такая гематома. Такое впечатление, что его руки держали. Ну когда вас бьет кто-то, да, реакция должна быть защищаться как-то ", – объяснила она свои выводы.

Что говорят в больнице

Заместитель директора по коммуникационным вопросам Сумской областной клинической больницы Николай Савченко в комментарии SumyToday рассказал, что мужчина был доставлен в больницу машиной экстренной помощи в 8:45 утра 30 декабря. В 8:50 пациента уже госпитализировали в реанимационное отделение с подозрением на черепно-мозговую травму.

"Проводились реанимационные мероприятия, но травмы были тяжелыми, из-за чего пациент скончался 31 декабря", – сообщил Савченко.

Версия ТЦК

Тем временем Сумской областной ТЦК был вынужден признать, что на его территории действительно произошла драка с летальным исходом. Однако там заверили, что ни один из участников драки не имеет отношения к ТЦК.

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"В преддверии нового года на территории Сумского городского ТЦК и СП произошел конфликт между двумя мужчинами, не являющимися сотрудниками ТЦК и СП, в результате чего один нанес другому телесные повреждения. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение каретой скорой помощи, которую вызвала дежурная смена", – говорится в комментарии ТЦК.

Сумской ТЦК заверил, что "всесторонне содействует следствию и помогает полицейским, работающим над установлением всех обстоятельств происшествия". Видеоматериалы с камер наблюдения передали правоохранительным органам.

Что говорят в полиции

В свою очередь в полиции Сумской области сообщили, что установили человека, который нанес смертельные телесные повреждения жителю областного центра.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что между местным жителем и военнослужащим возник внезапный конфликт. В разгар ссоры военнослужащий не сдержал гнева и нанес мужчине телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали, но от полученных травм он скончался в больнице. В настоящее время, сотрудники полиции уже сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 119 УК Украины ["убийство, совершенное по неосторожности" – ред.]", – говорится в сообщении.

Какое отношение подозреваемый в убийстве военнослужащий имеет к Сумскому ТЦК, в полиции не уточнили.

Инцидент в Полтаве

Подобный инцидент произошел и в Полтаве. Там госпитализировали мужчину после потасовки с представителями ТЦК. В четверг, 2 января, местная жительница Светлана Соломашенко опубликовала в Facebook видео, на котором зафиксирован конфликт между работниками территориального центра комплектования и мужчиной на микрорайоне Браилки. На видео видно, как мужчина лежит на холодной земле, а местные жители обвиняют работников ТЦК в том, что они сломали ему ногу. На месте также присутствовали сотрудники полиции. Однако, что предшествовало конфликту, на видео не зафиксировано.

В момент публикации в Полтавском областном ТЦК происшествие еще не прокомментировали. По информации местных СМИ, в полиции Полтавщины зафиксировали обращение по этому поводу. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Силовая мобилизация

Между тем, в Сети снова появляются видео с силовой мобилизацией на улицах Украины. В частности, в Луцке сотрудникам ТЦК удалось упаковать мужчину в свой автомобиль. Соответствующее видео было распространено в Telegram. Официальных комментариев по поводу инцидента пока не было.

Подобный инцидент произошел и в Николаеве. На видеокадрах, активно гуляющих по Сети, мужчины в пикселе пытаются упаковать гражданского в микроавтобус, да так, что срывают с него одежду. Но мужчине все же удается вырваться из их рук и убежать.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭТО ПРОСТО ШОК! "Впал в кому и умер". СКАНДАЛ С ТЦК в Сумах!

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