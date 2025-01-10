"Впал в кому и умер": скандал с ТЦК в Сумах получил громкое продолжение

Украину потряс инцидент, произошедший на территории сумского ТЦК. Там военнослужащий избил местного жителя, умершего от полученных травм в больнице. Однако теперь стало известно, что суд отпустил подозреваемого в убийстве под личные обязательства.

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Военнослужащего, подозреваемого в убийстве мужчины по неосторожности в cумском ТЦК и СП, отпустили под личные обязательства. Соответствующее ходатайство прокуратуры суд удовлетворил 2 января.

1 января 2025 года военнослужащему сообщили о подозрении в убийстве, совершенном по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины), и избрали ему меру пресечения.

Что предшествовало

В Сумах произошел громкий инцидент: военнослужащий избил местного жителя Евгения Криводуба, который от травм умер в больнице. Инцидент произошел на территории сумского ТЦК. В военкомате заверили, что конфликт произошел между мужчинами, "не являющимися их представителями". В то же время, свою версию событий рассказали журналистам родственники погибшего. К ним обратилась тетя погибшего мужчины с просьбой об огласке, ведь эта история просто не укладывается в голове.

Женщина рассказала, что ее племянник Евгений 29 декабря позвонил родным и сообщил, что находится в военкомате, после чего бросил трубку. Когда родственники перезвонили по телефону, в ответ им сказали, что он не может подойти к телефону.

Бить тревогу родные мужчины начали на следующий день, когда он снова не вышел на связь. Когда родные смогли позвонить на тот номер, что и в прошлый день, им сообщили, что Евгений якобы выпил пол-литра водки, ему стало плохо и его отвезли в больницу. Родные начали разыскивать Евгения в медицинских учреждениях и обнаружили в областной больнице. Выяснилось, что мужчину привезли с черепно-мозговой травмой и после операции он находится в коме.

Тетя погибшего сообщила, что у Евгения не были избиты руки или лицо, но сзади была большая гематома. По мнению женщины, это свидетельствует о том, что ее племянника держали за руки и избивали.

Что сказали в больнице

Заместитель директора по коммуникационных вопросам Сумской областной клинической больницы Николай Савченко в комментарии SumyToday рассказал, что мужчину доставили в больницу машиной экстренной помощи в 8:45 утра 30 декабря. В 8:50 пациент уже госпитализирован в реанимационное отделение с подозрением на черепно-мозговую травму.

Версия ТЦК

Между тем сумской областной ТЦК был вынужден признать, что на его территории действительно произошла потасовка с летальным исходом. Однако там заверили, что ни один из участников потасовки не имеет отношения к ТЦК. Видеоматериалы камер наблюдения передали правоохранительным органам.

Заявления правоохранителей

Со своей стороны в полиции Сумской области сообщили, что установили лицо, нанесшее смертельные телесные повреждения жителю областного центра. Какое отношение подозреваемый в убийстве военнослужащий к сумскому ТЦК, в полиции не уточнили.

По версии Сумской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, представленной в комментарии "Суспільне", 29 декабря около 18:00 подозреваемый военнослужащий находился во дворе сумского городского ТЦК и СП, где увидел на лестнице Евгения Криводуба. Во время общения между мужчинами возник спор, после которого военнослужащий ударил Криводуба рукой в подбородок. Последний не удержал равновесие и ударился головой об бетонную поверхность лестницы. От полученных травм мужчина скончался в больнице 31 декабря.

"Бусификация" военнообязанных

Тем временем "бусификация" украинских мужчин продолжается. Громкий инцидент произошел недавно в Киевской области. В Сети появилось полное видео инцидента в селе Дымер с участием работников ТЦК и гражданского мужчины с матерью. На ролике видно, как человек в военной форме подходит к мужчине, стоящему рядом со своей мамой.

Далее на кадрах показано, как женщина с сыном подходят к автомобилю с работниками ТЦК. Там происходит схватка, гражданский бросает камень в стекло буса, после чего машина едет с места происшествия, и тянет за собой женщину. Она падает на землю и на этом видео заканчивается.

Заявление ТЦК

В то же время, областной ТЦК говорит, что задерживали "уклониста".

"Мобильная группа оповещения Вышгородского районного ТЦК и СП, во время осуществления мероприятий оповещения в составе мобильной группы в селе Дымер, обнаружила гражданина, который находился в списках розыска, поданных Фастовским РТЦК и СП Киевской области. Во время беседы гражданин согласился добровольно проследовать в Вышгородский РТ и СП для уточнения данных и прохождения ВЛК, но перед этим ему нужно было доставить продукцию в рабочее место", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работы гражданина в селе Дымер военнослужащих ждали три человека. В ТЦК говорят, что они начали вести видеофиксацию и стали обвинять военных в незаконном лишении свободы гражданина.

"В результате конфликта, один из неизвестных открыл дверь водителя автомобиля и нанес несколько ударов водителю, после чего водитель его оттолкнул. В это время с пассажирской стороны автомобиля другое лицо наносило удары и повредило военнослужащему куртку. После этого, когда автомобиль начал двигаться, один человек бросил камень в стекло автомобиля со стороны водителя", — добавили в ведомстве.

В ТЦК уточнили, что в это время второй человек, не реагируя на начало движения автомобиля, держался за одежду военнослужащего и упал. По факту столкновения проводится служебная проверка и выясняются все обстоятельства инцидента.

Реакция сельского совета

Отметим, что накануне Дымерский поселковый совет направил обращение в Вышгородское районное управление полиции и Вышгородский ТЦК относительно событий, произошедших около 13:00, 8 января. В обращении власти призвали к тщательному расследованию действий всех участников конфликта, в том числе представителей ТЦК и родственников мужчины.

Реакция нардепов

На этот инцидент отреагировала и нардеп Ольга Василевская-Смаглюк. На своей странице в Facebook она изложила свою версию того, что происходило между представителями ТЦК и гражданскими. Она также отмечает, что действия и провокации обеих сторон заслуживают детального исследования и предоставления им квалификации.

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