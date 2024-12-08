Впаривают гробы за полмиллиона гривен: в Киеве морги и больницы захватила ритуальная мафия

В Киеве морги и больницы захватила ритуальная мафия. За погребение гребуют по полмиллиона гривен.

Об этом в интервью TSN.ua рассказал Александр Скорик на позывной "Оникс". Он ветеран войны, прошел "Азовсталь" и вражеский плен.

Он является заместителем директора коммунального предприятия "Спецкомбинат", которое оказывает ритуальные услуги. Этот пост создали, чтобы военными захоронениями в Киеве занимался именно военный.

По словам Скорика, суммы за погребение бывают совершенно разные.

“Мне, например, когда я пришел в морг на Оранжерейную, и меня еще не знали, что я бывший военный, что я имею определенное отношение к коммунальному предприятию… я зашел в этот магазин посмотреть цены и что мне будут предлагать. Сразу спросили, кого хороним. Я сказал своего комбата. Мне сразу сказали, что мы вам сейчас все покажем. Комбат – это уже очень большая фигура. Они меня вывели за территорию морга, там частный сектор, открыли гаражи и показали гробы VIP-сегмента, где стоял один гроб за 500 000 грн. Я поначалу подумал, что я просто не могу прочесть ценник, но когда начал считать нули и всматриваться, то нет — все-таки это было 500 000 грн”, — рассказал Александр Скорик.

Александр Скорик/скриншот по видео TSN.ua

Он говорит, что ФЛП "Петр Великий" фактически монополизировал весь рынок ритуальных услуг в Киеве. А точка на Оранжерейной осуществляет VIP-похороны.

“И когда есть клиент для них, умер человек, то они градуют его по определенным социальным ступеням. Поэтому чек может быть самый-самый разный. Кто-то считает, что 10 тысяч для погребения — это оптимальная цена, кто-то говорит и миллиона мало. Это открытый рынок и каждый может организовать и заказать что угодно. Вопрос только в том, что это должно быть легально, официально, не в черный нал оседать, и должна быть здоровая конкуренция, урегулированная законодательством. Чтобы все субъекты, зарегистрированные в Киеве, имели равные условия”, — рассказал Александр Скорик.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: РИТУАЛЬНАЯ МАФИЯ В КИЕВЕ?! С семейств умерших дерут деньги и сливают данные! Военный раскрыл детали!

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