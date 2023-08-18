Впечатлял и мотивировал даже опытных бойцов: на Прикарпатье простились с воином 3 ОШБр Василием Дорошенко

Василий Дорошенко с позывным "Палладин" погиб вблизи Бахмута 13 августа во время выполнения боевого задания.

На Прикарпатье в селе Тязов Ивано-Франковской области простились с воином 3 отдельной штурмовой бригады, пластуном Василием Дорошенко. Гражданский человек, на фронте он поражал даже опытных бойцов. На большую войну он пошел добровольцем, хотя до того в руках держал только книги. Увлекался историей, а идеалы рыцарства времен украинского средневековья были его указателем, – так говорят друзья. Поэтому отсиживаться в тылу Василий просто не смог.

О жизни и героической гибели рассказали друзья и побратимы Василия в эфире телемарафона "Єдині новини" 18 августа.

Сотни людей пришли попрощаться с Василием Дорошенко — не только родные и односельчане — со всей Украины съехались друзья, побратимы и знакомые.

Был человеком дела и мотивировал побратимов

Также читайте На войне погиб актер Евгений Светличный

В свои 28 он был человеком дела. В военкомат Василий пошел сам, пораженный зверставами, которые чинил в Украине оккупант.

"Это на самом деле был ряд событий. Но одно из них — обстрел краматорского вокзала. И Василий рассказывал, когда видел последствия этого обстрела, сказал себе, что больше не может оставаться в тылу", — рассказывает друг погибшего героя Ростислав Кузик.

Сначала со службой не складывалось: бригада, в которую попал Василий, сидела на полигоне, а боец стремился уничтожать врага. Поэтому он переводится механиком-водителем бронированной машины в 3 штурмовую бригаду. И оказывается под Бахмутом.

"Он очень сильно мотивировал их команду. Потому что команда, когда видела, что их завозит на операцию совершенно бесстрашный человек, и вывозит их раненых. И, будучи сам раненым, он вывез огромную группу раненых, еще и на подбитой броне – то команда была достаточно сильно в нем уверена", — вспоминает военнослужащий из ОШБр Виталий Федоринин с позывным "Стил".

Истекая кровью, вывозил побратимов

В одном из боев Василий получает ранение. Но, истекая кровью, вывозит побратимов к месту дальнейшей эвакуации.

"Он высадил десант, он обстреливал лесополосу еще из броневика. Ему начали грузить раненых. И когда он проскакивал линию врага в обратной стороне, у него броневик был пробит из РПГ насквозь", — рассказал боец "Стил".

Смущенная мать военного 3 ОШБр Василия Дорошенко

Вел дневник и мечтал издать книгу

Почти до последнего дня Василий вел дневник своей фронтовой жизни.

"Сижу в высокой траве, замаскировался как партизан. Сижу и собираю гильзы от браунов на аукцион. Вокруг просто поля – спокойно и тихо. Какая-то стрельба вдали на фоне", – писал воин.

Страстью Василия была история, говорят друзья. Василий не только изучал ее в университете, но и увлекался исторической реконструкцией. И его позывной "Палладин" происходит от названия рыцарского ордена, объединявшего исторических реконструкторов Львова, изучавших украинское средневековье.

Подруга погибшего Романа Яремин говорит, что Василий рассказывал очень интересно, живо – как-будто сам видел наглядно эти события.

"Василий мне также открыл Тимоти Снайдера, которого читал. Если в целом очертить – было много нон-фикшена, то есть нехудожественной литературы – Василия больше интересовали именно научные книги", – вспоминает друг погибшего героя Ростислав Кузик.

Молодой и упорный Василий Дорошенко увлекался путешествиями автостопом, имел много друзей, также волонтерил, писал прозу и поэзию, мечтал об издании собственной книги.

Последний свой бой Василий Дорошенко принял южнее Бахмута. Это была еще одна попытка наших войск штурмовать позиции врага.

Каждую свободную от боев минуту учился и читал

Побратимы героя говорят, что каждую свободную от боев минуту Василий Дорошенко учился и читал. Говорил бойцам: уже сейчас они должны готовиться к возвращению в гражданскую жизнь. Ведь после Победы их будет ждать новый бой — за возрождение изувеченной Украины.

Напомним, в бою погиб ровенский воин-блогер "Дедусик" Виктор Суходольский.

Читайте также: