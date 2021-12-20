Впереди морозы: в Киеве с сегодняшнего дня начнут работу пункты обогрева

Впереди морозы: в Киеве с сегодняшнего дня начнут работу пункты обогрева

Пункты обогрева традиционно открыли в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных центрах социального обслуживания.

В Киеве с сегодняшнего дня заработают пункты обогрева. Все из-за ухудшения погодных условий. Синоптики предупреждают – впереди морозы.

Об этом говорится в сюжете "Утра с 1+1".

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Пункты обогрева традиционно открыли в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных центрах социального обслуживания.

Чтобы их распознать необходимо обращать внимание на специальные таблички или искать их адреса на сайте городского совета или ГСЧС.

Важно помнить, что в пункты обогрева может обратиться каждый нуждающийся в морозные дни.

Там можно получить первую домедицинскую помощь или выпить горячего чая. В столице некоторые пункты обогрева имеют банки одежды, где при необходимости можно взять себе теплую одежду и обувь.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве на этой неделе ожидается до -13°C.

В Киеве заработают пункты обогрева

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