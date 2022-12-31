"Впереди такой сложный период": украинский политик о победе и что ждет Россию

В следующем 2023 году противостояние будет переходить из вооруженного в экономическое, диверсионное. И речь идет не только о противостоянии Украины и России, речь идет о противостоянии и формировании лагерей в мире. То есть впереди десятилетия, может, даже и больше, этого тяжелого противостояния.

Об этом в итоговом интервью ТСН.ua рассказал украинский политик и дипломат Роман Бессмертный.

"Не надо пренебрегать, впереди такой сложный период. На самом деле полу фразами, незавершенными фразами, уже сформированы ответы, просто нет мужества сказать, что победа одерживается капитуляцией России в Кремле. Вот победа, все остальное – это промежуточный этап. Я уже не говорю о вопросе – Европа после войны, Россия после войны, что такое Украина как часть Европы после войны. Россия и ее фюрер — это дерьмо, с которым все понятно, и раз мы это понимаем, это еще больше требует от нас четкости в позиции. Дискуссия о будущее России в свете нынешних событий выглядит некорректно. Потому что покидать этот социум, его политику, с таким ядерным потенциалом – это консервировать опасность. Это джин, которого загонят обратно в бутылку и будут ждать, пока какой-нибудь безумец в очередной раз эту бутылку откроет", – рассказал Роман Бессмертный.

Сценарии войны в Украине: прогнозы экспертов на 2023 год

2023 станет решающим в войне России против Украины. Об этом говорят не только украинские военные и политики, но российское руководство и западные специалисты. Заместитель директора Института стратегических исследований Великобритании Майкл Кларк уверен, что в 2023 году ключевым фактором станет судьба весеннего наступления России. По мнению эксперта, продолжение войны не имеет никаких сценариев, пока не терпит поражение армия мобилизованных россиян, которых готовят к наступлению.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов был одним из предсказавших войну России против Украины, наступление на Киев и освобождения Херсона. А теперь он прогнозирует, что уже в мае 2023 года Украина освободит оккупированный РФ Крым. По его словам, это произойдет комбинированным путем – военной силой и дипломатией.

В Пентагоне отметили, что нет никаких признаков того, что ВСУ намерены останавливать темпы контрнаступательных действий.

В Минобороны Германии прогнозируют повторное наступление России на Украину в апреле 2023 года, и оно, возможно, будет неизбежным.

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