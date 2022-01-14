Впервые за почти полтора столетия: в Киеве ветрюган разогнался до 80 км/ч

Впервые за почти полтора столетия: в Киеве ветрюган разогнался до 80 км/ч

Большинство регионов страны также накрыло ветрами с силой до 70 км/ч.

В Киеве впервые за почти полтора столетия, по словам метеорологов, ветер разогнался до 23 м/сек или – 80 км/ч.

Как сообщается в сюжете ТСН.19:30, большинство регионов страны также накрыло ветрами с силой до 70 км/ч.

Так, во Львовской области непогода обесточила почти 40 населенных пунктов. И еще 24 – без света остались частично. А в Винницкой области деревья падали на трассу и перекрывали движение.

В столице липу вырвало с корнями и швырнуло на здание поликлиники. Непогода снимала металлические изгороди. Кое-где на стройках пришлось останавливать краны, чтобы те не упали. Вечером шквальный ветер только усиливается.

Причину непогоды в Гидрометцентре объясняют циклоном, который пришел в Украину с севера и накрыл большинство областей. Если для некоторых из них показатель в 25 или все 27 метров в секунду – не предел, для столицы такие ветра претендуют стать рекордными за последние полтора века, говорят синоптики.

Погода в Украине: в столице шквальный ветер разогнался до 23 метров в секунду

И добавляют: ветрено будет всю ночь и в течение следующих суток. Поэтому самое время вспомнить правила безопасности – советуют спасатели. Объясняют: страшнен не сам ветер, а то, что он может сорвать и швырнуть.

Так, пешеходам не стоит сейчас находиться рядом с большими деревьями, биг-бордами и шаткими конструкциями, а автомобилистам – парковаться под ними.

Напомним:

Вечером 14 января, из-за сильных порывов ветра во многих городах, особенно на севере страны, где дуло сильнее всего, не устояли новогодние елки и другие праздничные украшения.

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