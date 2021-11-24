Впервые с конца сентября – Ляшко об уменьшении количества COVID-госпитализаций в Украине

Впервые с конца сентября – Ляшко об уменьшении количества COVID-госпитализаций в Украине

За год медучреждения использовали 2 458 700 тонн жидкого и газообразного кислорода для лечения больных коронавирусом.

В Украине в каждой области зафиксирован спад недельного количества госпитализаций больных коронавирусом.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 23 ноября.

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"С понедельника занятость коек с кислородом в каждом из регионов уже меньше индикаторного показателя "красного" уровня эпидемической опасности — 65%. До этого такой показатель последний раз у нас был 30 сентября", — сказал Ляшко.

Ляшко подчеркнул, что все больницы, оказывающие помощь больным коронавирусом, обеспечены кислородом в полном объеме. В настоящее время в Украине работают 26 предприятий, производящих ориентировочный суммарный объем кислорода для больниц в размере 436 тонн в сутки.

"С января 2021 года по сегодняшний день медицинскими учреждениями было использовано 2 458 700 тонн жидкого и газообразного кислорода. И это позволило обеспечить лечение 496 391 пациента", — сообщил Виктор Ляшко.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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