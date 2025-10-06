"Впервые с начала войны": РФ массированно атаковала одну из областей Украины, погибла вся семья

Последствия атаки по Львовской области

Львовская область подверглась массированному обстрелу. Россия атаковала область «Шахедами» и крылатыми ракетами. Один из снарядов попал в жилой дом в селе Лапаевка

Погибла целая семья — четыре человека, среди них и пятнадцатилетняя девочка.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марички Кужик.

От дома в селе Лапаевка под Львовом остались только кирпичи. Его полностью снесло — до фундамента.

Под руинами здесь в одно мгновение погибла целая семья — трое взрослых и пятнадцатилетняя девочка. Еще одного члена семьи спасатели достали живым — сейчас он в больнице. Также госпитализировали еще двух жителей соседних домов.

«Удалось нашим подразделениям спасти 4 человека. Мы их снимали с верхних этажей. И также пришлось людей доставать из-под завалов, которые оказались во время атаки», — говорит пресс-секретарь ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев.

Обстрел Львовщины был самый мощный с начала войны. Россияне запустили десятки «шахедов» и ракет. Часть сбили силы ПВО, но несколько все же долетели. Жители села, которое больше всего пострадало, говорят — это была адская ночь.

«Было громко, но как страшно, я все время к этому готова была. Я говорила брату, это вопрос времени, когда прилететь может здесь», — говорит жительница Лапаевки Галина Клух.

Взрывная волна прокатилась дальше — десятки домов с выбитыми стеклами, разрушенными крышами и дверями. Люди с утра заклеивают окна пленкой, чтобы хоть немного защитить дома.

Одновременно россияне ударили и по промышленным и энергетическим объектам области. Во Львове повреждены склады, гаражи, станция техобслуживания и объекты энергетической инфраструктуры.

Загорелся индустриальный парк — гражданский объект без военного назначения. Обломками повредило также школу и детский сад. Из-за густого задымления жителей просили не открывать окна, а общественный транспорт возобновил движение только утром.

По городу и окрестностям до сих пор находят обломки ракет и дронов. Их просят не трогать и сразу сообщать в полицию.

