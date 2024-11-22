Новые обстрелы Украины: куда Путин нацелит следующие тайные ракеты

После того, как президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что одна из ракет, которой ударила путинская армия (по Днепру – Ред.), имела характеристики межконтинентальной баллистической, стало известно, что у путинской армии на складах ориентировочно более 500 единиц такого вооружения.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"В России более полутысячи ракет, если говорить о "Булаве", "Сатане", "Ярсе" и других, которые производила Российская Федерация за эти 30 лет и которые ей достались в наследство от Советского Союза. То есть больше, чем достаточно. Речь идет о ракетах, которые являются межконтинентальными. Они разного вида базирования — наземного, подземного (шахтного), на подводных лодках", — объясняет Селезнев.

О разрушительной силе этих ракет аналитик говорит с учетом того, что они способны нести ядерный заряд: "В таком случае все измеряется в килотоннах и даже в мегатоннах. Еще со школьных лет помним, что взаимный ядерный удар приведет к разрушению планеты. Разрушение колоссальное ".

Учитывая, что о прилете ракеты с характеристиками межконтинентальной заявил президент Украины, Владислав Селезнев подчеркивает, что такая ракета была применена в боевом режиме впервые в истории человечества.

"Конечно, там не было ядерной составляющей, но эксперты исследуют, что именно она содержала", — предполагает Селезнев.

На вопрос о возможных целях следующих межконтинентальных ракет, аналитик говорит следующее: "Для Путина важно, чтобы Украина выполняла ультимативные требования Кремля. Для этого он и реализует несколько кейсов".

К этому Селезнев добавляет: " Первый кейс: блекаут в Украине, чтобы вызвать гуманитарную катастрофу. Делает это для того, чтобы миллионы украинцев уехали из страны на Запад, ища там убежища и спасения".

По словам военного эксперта, в приоритете у путинской армии есть и уничтожение украинских военных объектов.

"Конечно, для Путина важно разрушить военные объекты и объекты военной инфраструктуры. Также для врага важно разрушить наши ключевые магистрали и логистические хабы. Поэтому вполне вероятно, что эти ракеты будут направляться куда угодно. Защитить все невозможно. Например, наши дамбы на Днепре хотя и строились в советские времена, но прямого попадания ракеты с ядерной начинкой они не выдержат", — говорит Селезнев.

По его мнению, очевидно, что в зоне риска находятся все объекты, подпадающие под определение стратегических.

"К большому сожалению, в противоположность прихотям Путина мировая система безопасности не работает абсолютно. Как импотенция – они, возможно, чего-то и хотят, но дальше "глубокой обеспокоенности" не способны двигаться", — говорит эксперт.

По словам Селезнева, перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты способны системы ПВО THAAD.

"А на низших дистанциях, непосредственно на подлете боеголовок к целям — в таких случаях могут работать комплексы Patriot, NASAMS, SAMP/T", – говорит он.

Путин назвал, чем атаковал Днепр

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что 21 ноября для удара по Днепру была применена баллистическая ракета средней дальности "Орешник". При этом он не уточнил, была ли это межконтинентальная ракета, либо же просто баллистическая.

Заявление хозяина Кремля цитируют российские пропагандисты.

При этом президент государства-агрессора назвал удар по украинскому городу "успешным испытанием".

Путин также заявил, что целью ракетного удара был завод "Южмаш" в Днепре.

"Удар по "Южмашу" был нанесен баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении", — сказал он.

Впервые! Россия атаковала Украину межконтинентальной баллистической ракетой

Ранее сообщалось о том, что такое баллистическое оружие и какие баллистические ракеты есть у России.

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