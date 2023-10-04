Впервые в Украине одну печень разделили на двух больных: как во Львове 15-летний донор спас 5 жизней

Во Львове впервые на Украине медики провели сплит-трансплантацию печени. То есть, один орган разделили на двух пациентов – годовалого мальчика и 20-летнего юношу. В то же время пересадили еще две почки и сердце. Донором стал 15-летний парень, у которого констатировали смерть мозга. Благодаря решению его родителей врачи смогли спасти сразу пять жизней. Три из них – детские.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марички Кужик.

Родные 15-летнего парня согласились на забор органов

Медики почтили донора — 15-летнего парня, у которого констатировали смерть мозга. Они выстроились в коридоре, в операционной — склонили головы второй раз, почтив минутой молчания.

Медики чествуют донора

"После попытки спасти мозг после нейрохирургического вмешательства, к сожалению, мы поняли, что у ребенка есть неотвратимые изменения, свидетельствующие о смерти мозга", – говорит заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии детской больницы Святого Николая Ярема Безниско.

1-летний Лука – один из пациентов, которому трансплантировали печень.

Родные мальчика согласились на забор органов, поэтому врачи начали готовиться к мультиорганной трансплантации.

Один из тех, кому нужна помощь, 1-летний Лука. Мать мальчика Елизавета Прокопчук говорит, что у мальчика диагностировали билиарную атрезию – печень не может выполнять свою функцию и с каждым днем разрушается.

Спасение только одно – трансплантация. Поэтому, когда родителям позвонили, что есть донор, они из Житомирщины, где живут, сразу отправились во Львов.

"Ехали очень быстро, сердце билось просто, не могу описать словами", – говорит отец Луки Антон Прокопчук.

Родители 1-летнего Луки / Фото: ТСН.ua

В Украине впервые провели сплит-трансплантацию печени

В помощь львовским медикам приехали врачи из киевской клиники Шалимова. Ведь в Украине впервые будут делать сплит-трансплантацию. Печень донора разделят на две части, чтобы пересадить годовалому Луке и 20-летнему юноше. И одним органом спасти две жизни.

"Печень – орган большой, люди реципиенты, страдающие заболеваниями печени, они отличаются по массе. И например маленькому ребенку может хватить лишь небольшая часть печени – 20%. 80% можно трансплантировать взрослому человеку", — говорит заведующий отделением трансплантации печени Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова Александр Гриненко.

Тем временем в других операционных медики пересаживают почки двум пациентам – 12-летнему Гене из Харькова и 18-летнему Ивану из Черкасской области. Новое сердце получит 11-летний Влад.

Операция во Львове

В шесть месяцев после пневмонии сердце Влада втрое увеличилось и могло остановиться в любой момент. Операция у мальчика прошла удачно. Также медики провели сложную, но удачную сплит-трансплантацию печени. Родные спасенных пациентов благодарят медиков и родственников донора, спасшего 5 человек.

Напомним, во Львове 5-летней девочке пересадили почку от 9-месячного младенца.

Читайте также: