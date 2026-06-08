Впервые в Украине: в Одессе хирурги спасли сердце 6-месячного малыша, проведя уникальную операцию (фото, видео)

Медики провели уникальную операцию / © unsplash.com

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Украинские кардиохирурги совершили настоящее медицинское чудо, проведя уникальную и беспрецедентную для нашей страны операцию на сердце младенца. В Одессе врачи спасли шестимесячного малыша, который оказался на грани жизни из-за тяжелого осложнения после коррекции врожденного порока сердца. Впервые в истории отечественной медицины пациенту с критическим весом — всего 7 килограммов — успешно имплантировали специальную постоянную систему двухкамерной стимуляции сердца.

О ювелирной работе хирургов, страхах матери и первых успешных результатах настройки устройства — в материале корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Отверстие в 7 миллиметров: первая операция и опасное осложнение

Тяжелый врожденный порок сердца у маленького Лиама врачи обнаружили с помощью ультразвукового исследования (УЗИ) сразу после его рождения. Внутри крошечного органа медики зафиксировали опасное отверстие шириной 7 миллиметров. Обычное вшивание в этом случае было невозможным из-за риска деформации деликатных тканей, поэтому детские хирурги провели сложную первичную пластику.

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Александр Гоцуляк, сердечно-сосудистый хирург детской больницы: «Просто его ушить было невозможно, ведь это резко бы деформировало и стенку сердца. Поэтому такие оперативные вмешательства проводятся обычно с формированием заплаты, то есть высекается заплата из собственных тканей сердца из перикарда и туда вшивается».

Для мамы мальчика, Ольги Няньчук, известие о диагнозе и пребывание сына в реанимации стали самым тяжелым жизненным испытанием. Женщина признается, что всегда панически боялась больниц и раньше могла потерять сознание даже во время обычной сдачи крови из вены.

Ольга Няньчук, мать маленького пациента: «Для меня это немного фобия. И когда заходили в реанимацию, это было очень трудно — когда он с этими трубочками… Но пришлось взять себя в руки. Потому что если я не удержусь, то как он будет держаться? Он же это все чувствует».

Несмотря на успешно выполненную пластику, в послеоперационном периоде у малыша возникло редкое и крайне опасное осложнение — сердце младенца внезапно перестало самостоятельно передавать внутренние электрические импульсы. Из-за этого частота сердечного ритма Лиама стремительно снизилась более чем втрое — до критических и смертельных для такого возраста 40 ударов в минуту. Ребенок оказался в критическом состоянии.

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Ювелирная работа: два электрода в вену диаметром 1 миллиметр

Спасать жизнь шестимесячного мальчика экстренно подключились лучшие взрослые специалисты Регионального центра кардиохирургии Одесская областная клиническая больница (ООКБ). Перед ними стояла задача, которую ранее в Украине никто не выполнял на пациентах с таким маленьким весом. Хирургам нужно было провести микроскопические электроды непосредственно через подключичную вену малыша.

Юрий Карпенко, ведущий кардиохирург: «Самое сложное в нашем случае это было найти эту подключичную вену, потому что она маленькая, где-то диаметром всего 1 миллиметр. И в эту вену мы осторожно завели два тонких электрода, просунули их внутрь сердца и в итоге получили идеальное распространение и возбуждение левого и правого желудочков».

Благодаря филигранному мастерству медиков сердце Лиама, которое до этого билось с опасными для жизни перебоями и остановками, мгновенно заработало в правильном, стабильном и физиологическом ритме. Руководство больницы отмечает, что этот успех — результат идеальной и слаженной координации различных медицинских звеньев города.

Сергей Калинчук, главный врач Одесской областной клинической больницы: «Действовать надо было достаточно быстро, стабилизировать ребенка. Шесть месяцев, семь килограммов — это действительно очень уникальная операция и прекрасный этот опыт мультидисциплинарной, межучрежденческой работы нашей медицинской сети. То есть сегодня мы действительно наглядно показали, что у нас в Украине есть способная и эффективная сеть».

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Первый визит на контроль: сердце восстанавливается

Сегодня Лиам вместе с родителями уже впервые вернулся в стены больницы после выписки, но теперь — исключительно на плановый контрольный визит. Во время обследования кардиохирург с помощью специального беспроводного программатора просканировал имплантированный под кожу стимулятор, который непрерывно контролирует работу крошечного сердца.

Результаты мониторинга на экране компьютера откровенно порадовали врачей: сердечная мышца мальчика за это время уже самостоятельно восстановилась настолько хорошо, что параметры работы устройства позволили существенно скорректировать в сторону уменьшения. Специалисты зафиксировали порог в 0,2 Вольта и оперативно снизили напряжение имплантированного кардиостимулятора, чтобы батарея прибора работала в максимально экономном режиме.

Через несколько лет, искренне надеется мама Ольга, проводящая система сердца ее сына сможет полностью восстановиться, и орган заработает в нормальном режиме уже без помощи посторонней техники. А пока имплантированное маленькое устройство делает все возможное, чтобы шестимесячный Лиам мог расти, развиваться и жить полноценной детской жизнью без каких-либо жестких физических ограничений.

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