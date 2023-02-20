Впервые за 15 лет: неожиданный визит Байдена в Киев – сигнал миру и большая пощечина Путину

"Через год Киев стоит. И Украина стоит. Демократия стоит", — заявил Джо Байден после переговоров в Мариинском дворце с Владимиром Зеленским.

Визит президента США Джо Байдена в Киев стал настоящим неожиданным сюрпризом не только украинцам, но и для всего мира. Когда Белый дом анонсировал поездку американского лидера в Польшу 20-22 февраля, в соцсетях все писали, что было бы хорошо, если бы он заехал еще в Украину, вспоминая визит Джилл Байден в мае прошлого года в Ужгород и ее встречу с Еленой Зеленской. Но никто и не надеялся, учитывая существенные риски для безопасности, что поездка президента Байдена в Украину таки станет возможной.

К слову, это первый визит президента США в Киев за последние 15 лет. В последний раз в Украину в марте 2008 года приезжал Джордж Буш. Этот визит проходил как раз накануне печально известного Бухарестского саммита НАТО, где под давлением ядерных угроз Путина, Украине и Грузии так и не предоставили План действий по членству в НАТО. Это стало одной из самых больших геополитических ошибок современности, что и привело сначала к войне России против Грузии, а затем и к полномасштабному нападению на Украину.

В США понимают, как много сейчас на кону. Возможно даже больше, чем год назад, когда Запад не верил, что Украина выстоит, предрекая, что Киев падет за 72 часа, а иностранные посольства спешно собирали вещи и уезжали из Украины, чтобы больше никогда не вернуться. Находясь в Киеве, президент Байден очень честно заявил, что впереди "тяжкие дни, недели и годы", потому что цель Путина – стереть Украину с карты мира – к сожалению, не изменилась за этот год кровавой и геноцидной войны. К тому же, мощный визит Байдена в Киев – это еще и сигнал союзникам, которые до сих пор считают, что предоставление Украине более мощного оружия спровоцируют Путина на еще большую эскалацию, в том числе и ядерный удар.

Как мир отреагировал на неожиданный визит Джо Байдена в Киев? Читайте в материале ТСН.ua.

Американский президент анонсировал, что вместе с союзниками Украины было передано более 700 танков, тысячи бронемашин, артсистем и боеприпасов. Также в ближайшее время Киев получит новый пакет военной помощи на $500 млн, который будет включать артиллерийские боеприпасы, больше реактивных снарядов и гаубиц, а санкции против России будут ужесточены. Президент Зеленский в свою очередь сообщил, что говорил с Байденом о "дальнобойном оружии, которое все еще может быть поставлено в Украину, даже если оно не поставлялось раньше".

Речь идет о дальнобойных ракетных системах и истребителях. Именно эти два вида вооружения до сих пор остаются заблокированными для Украины. От одних европейских лидеров мы слышим, что это вопрос лет, потому что украинских пилотов еще нужно научить, да и сами страны-члены НАТО не имеют так много западных истребителей в своих арсеналах. Другие же откровенно намекают, что дальнобойные ракеты и самолеты могут стать красной линией для Путина, по которой будет еще большая эскалация.

"Мы надеемся, что 2023 год станет годом победы. Сегодняшние переговоры были очень плодотворными, очень важными и очень решающими. Их результаты, безусловно, повлияют на поле боя", — заявил Владимир Зеленский.

The New York Times сообщила, чтобы добраться до украинской столицы от польской границы, американской делегации понадобилось 10 часов. Поездка проходила в режиме необычайной секретности. Лишь несколько журналистов были на "борте номер один" (так американцы называют самолет президента США – ред.), которые поклялись хранить тайну. И, к слову, у них забрали телефоны.

"Американский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, подтвердил, что после трансатлантического перелета в Польшу, президент Байден пересек границу на поезде, добираясь почти 10 часов до Киева, как это делали другие американские чиновники в последние месяцы, поскольку полет в зоне боевых действий опасен", – пишет The New York Times.

По информации CNN, американский президент приехал в Киев около 8 утра. Его кортеж проехался по украинской столице, после чего Джо Байден и Владимир Зеленский на Михайловской площади под звуки воздушной тревоги почтили память погибших украинских героев. А на Аллее смелости в Киеве появилась табличка, посвященная Байдену.

"Визит президента Байдена и звуки воздушной тревоги. И это только утро понедельника в Киеве", — дописала в Twitter посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

С утра понедельника пол Киева был перекрыт. Никто не мог понять, что происходит, а соцсетями ходили слухи, что это точно Джо Байден приехал с визитом. Позже западные журналисты сообщили, что президент США лично настоял на поездке в Киев, хотя ему предлагали встретиться с Владимиром Зеленским в Польше или на границе по соображениям безопасности.

"Вау! Браво, США", — коротко дописал в Twitter бывший министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский.

The New York Times в своем Twitter написала, что внезапный визит президента Байдена в Киев полон символизма, чтобы показать миру, особенно президенту России, что США привержены поддержке Украины.

Даже бывший посол США в России Майкл Макфол, постоянно призывающий к демократизации России, дописал в Twitter: "Великолепный ход президента Байдена встретиться с Зеленским в Киеве".

Абсолютно все политические и безопасные обозреватели почтенных западных изданий написали, что личный визит Джо Байдена в Киев накануне годовщины полномасштабного нападения России на Украину – это личный сигнал и пощечина военному преступнику Путину, который анонсировал свое обращение к Федеральному собранию 21 февраля. Кстати, в это же время президент Байден будет в Польше, где тоже будет произносить историческую речь.

"Я приветствую неожиданный визит президента Байдена в Киев, Украину, которая уже год защищает свою свободу от жесткой агрессии России. Сделаем 2023 год, годом, когда Украина выиграет, а Россия проиграет", — написал в Twitter министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Это первый визит Джо Байдена в Киев в статусе президента США и седьмой в целом. Шесть раз до этого он посещал Киев, будучи в должности вице-президента. Символизм этого визита имеет еще и какое значение: от желто-голубого галстука президента Байдена до громкой оплеухи Путина. Российские пропагандисты уже давятся собственным ядом, мол, почему не ударили ракетами по Киеву, когда там находился американский лидер.

"Скажу так: оба президента удовлетворены разговором. Атмосфера — максимально доверительная и душевная. Этот визит является победой украинского народа и президента Зеленского. Он осуществлен вопреки всему ради победы Украины и всего свободного мира. Четкий сигнал на болота — вас никто не боится" — подчеркнул. министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Во время заключительных ремарок в Мариинском дворце после личных переговоров с Владимиром Зеленским Джо Байден также вспомнил, как почти год назад после полномасштабного нападения России 24 февраля, говорил с украинским президентом по телефону.

"Вы мне сказали, что слышите взрывы на заднем плане. Я никогда этого не забуду. Вы сказали, что не знаете, когда мы снова сможем поговорить. В ту темную ночь год назад мир буквально готовился к падению Киева. Возможно, даже и до конца Украины. Через год Киев стоит. И Украина стоит Демократия стоит", — сказал Байден.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес дописал в Twitter, что этот неожиданный визит – это именно то, что должен сделать президент Байден:

"Личное присутствие, чтобы продемонстрировать американские обязательства. Я надеюсь, что президент Байден воспользуется этой возможностью, чтобы сказать, что политика США направлена на победу Украины, на изгнание России со всей украинской территории и что мы сделаем все необходимое".

Через год после начала полномасштабного российского вторжения Украина стоит. Мероприятие, ожидающее от Украины очередного успешного контрнаступления, должно тоже ускориться. Чтобы фраза "мы будем поддерживать Украину так долго, как это потребуется" трансформировалась в лозунг "мы поддержим Украину так быстро, как это нужно для победы".