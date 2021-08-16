Впервые за 300 лет: Конституцию Пилипа Орлика можно увидеть в Киеве

Впервые за 300 лет: Конституцию Пилипа Орлика можно увидеть в Киеве

В Национальном заповеднике "София Киевская" открылась выставка с уникальными экспонатами, которые доставили из Швеции.

В понедельник, 16 августа, на территории Национального заповедника в столице Украины открылась выставка "Раритеты Украинского казацкого государства — Гетманщины 17-18 веков". Приурочена она к юбилею независимости Украины. По этому случаю из Швеции в Украину привезли ряд раритетных экспонатов, среди которых оригинал Конституции Пилипа Орлика — впервые с момента принятия этого документа 311 лет назад.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Раритетный экспонат впервые за 300 лет покинул Швецию. Как отметила главный хранитель Шведского архива Йоханна Фриз Маркевич, Конституция Орлика — важный документ для всего мира, поэтому его сохранением особенно заботятся. "Эта конституция — тоже часть нашей истории. Мы интересуемся ней, в частности потому, что это один из первых документов, в котором прописаны права людей, который был демократичным. В этом смысле она интересна для всего мира ", — отметила она.

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Для перевозки Конституции Орлика был зафрахтован огромный грузовик. Фура была таких размеров, что не могла проехать под мостами на столичном проспекте Победы, поэтому полиции пришлось сопровождать ее просто по встречной полосе. Для надежной охраны этого уникального исторического документа были приняты беспрецедентные меры безопасности. По информации ТСН, стоимость экспоната — более миллиона долларов. Из фондов в собор его несли в бронированном огнеупорном чемодане.

Конституция Орлика оказалась маленькой книжечкой, всего на 14 страниц. По одной из версий, Пилип Орлик лично перевел написанную на украинском языке Конституцию на латынь — для европейских послов.

Когда ученые выставляли экспонат на витрину, долго дискутировали — на какой странице открыть документ для осмотра. В конце концов, открыли на второй. Там — о верности Константинополю, неприкосновенности государственных границ и восстановлении отношений с Крымом.

Музейные работники рассказывают, что в 2016 году тоже были планы привезти Конституцию Орлика в Украине, но удалось это сделать только сейчас. Возможно это стало исключительно благодаря совместной работе посольств Швеции в Украине и Украины в Швеции, министра культуры и демократии Королевства Швеции Аманды Линд, Национального архива Швеции Riksarkivet, Национального заповедника "София Киевская", Министерства иностранных дел Украины.

Кроме, оригинала Конституции Пилипа Орлика здесь выставляется также старинный гетманский клейнод. Ему тоже триста лет и носил его — гетман Иван Мазепа.

"Скорее всего, он носился на шее как оберег, как колпионы — для того, чтобы защитить своего владельца", — отметил Вячеслав Корниенко, заместитель директора заповедника по научной работе.

Этот клейнод должен был стать символом достоинства главы украинского государства. В 1992 году последний президент Украины в изгнании — Николай Плавьюк передал его первому президенту независимой Украины Леониду Кравчуку, но использовать его во время инаугураций так и не начали. На выставке украинцы также увидят его впервые.

В Соборе Святой Софии раритетные экспонаты будут выставляться до середины ноября 2021 года.

Новости Украины: впервые за 300 лет украинцы смогут увидеть Конституцию Орлика

Авторы: Нелли Ковальская, Дмитрий Фурдак

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