Впервые за 400 лет в Украине зазвучала старинная колядка: детали

Колядка о Софийском соборе в Киеве, записанная в 19 в. во Львовской области, свидетельствует о том, что украинский народ, проживая под властью разных государств, хранил память о своем единстве.

С чем у нас ассоциируется Рождество – это стол, 12 блюд и колядки. И собственно, об этом сейчас и пойдет речь. Ученые утверждают, что нашли текст одной из самых древних колядок. Предполагают, что ее авторы – это люди, причастные к восстановлению Киевской Софии 400 лет назад. Исследователи обнаружили ее слова, а вот мелодию пришлось искать. В частности, это делала и журналистка ТСН Нелли Ковальская. И впервые за сотни лет эта древняя колядка снова прозвучала на всю Украину – в исполнении Тины Кароль.

Детальнее об этом говорится в проекте "Рождество с ТСН" на телеканале "1+1 Украина".

Итак, главная героиня нашего детектива – Софийская воинственная колядка. Она описывает сотворение мира, построение киевского Софийского собора, войну и победу с помощью огненного дождя, который с неба посылает Господь.

Колядка была найдена во Львовской области, в селе Мшанец в конце 19 века. Ее услышал, записал и опубликовал Иван Франко. Но до нас она дошла в виде стихотворения.

Колядка написана на языке, который понять дословно непросто. Ее сюжет полностью отличается от сюжетов колядок, к которым мы привыкли. Господь создает мир, а Божья Матерь повелевает построить в Киеве Святую Софию – величественный собор. Вдруг начинается война – храм в осаде, враги стреляют в купола и кресты. Киевляне обращаются к Богу, и тот заливает вражескую армию огненным дождем.

Эта колядка, написанная четыре столетия назад, была найдена почти в тысяче километров от Киева! Нашел ее в селе Мшанец, сейчас это – Львовщина недалеко от польской границы украинский поэт и ученый Иван Франко.

Франко заставил дискутировать лучших интеллектуалов в свое время.

Михаил Грушевский: "Использование местных легенд в колядках в любом случае – вещь очень редкая. С этой точки зрения эта колядка – единственная в своем роде и достойная особого внимания!"

Михаил Драгоманов: "Что прежде всего интересно в этой колядке, то это загадка о Киеве и Святой Софии в такой дальнем отшибе, где народ едва ли и знает кое-что об существовании Киева, не говоря уже о Софии!"

Эта церковь не просто строится, а западает и выныривает из земли, когда она полностью построена, это и интригует Франко.

Итак, очевидно – в колядке, скорее всего, речь идет не о строительстве Софийского собора, а об восстановлении! Его разрушили дотла татаро-монголы во время атаки на Киев в 13 веке, и вплоть до 17-го Святая София лежала в руинах.

Теперь очевидно, когда была написана колядка. Точная дата ее создания – 1630-е годы, времена Петра Могилы. Но как текст, так подробно описывающий интерьеры собора, оказался в Мшанке и сохранился там?

"Талантливый человек, каким-то образом имевший отношение к Могилянскому возрождению Софии, видел это своими глазами, он оказался в Мшанцах и здесь сработал его поэтический дар – он написал произведение, которое захватило всех", – предполагает заведующий музеем "София Киевская" Игорь Нетудыхаткин .

Древнейшей до сих пор считалась коляда "Бог Предвечный", которую поют с 1780-го года. Наша, Софийская колядка – на 150 лет старше.

Журналисты ТСН приехали в Мшанец, чтобы найти ее мелодию. Их встретил настоятель здешнего храма, отец Роман. О Мшанце он знает все.

Церковь в селе Мшанец

Напротив храма – дом Просвиты, полностью сохранившийся. Когда-то здесь бурлила жизнь. В этос селе был Иван Франко.

Он дружил с тогдашним священником Мшанца Михаилом Зубрицким. Они учились несколько лет вместе в гимназии и с тех пор подружились. Отец Михаил Зубрицкий был одним из первых исследователей жизни крестьян. И именно он передал Софийскую колядку Франко.

Журналисты отправились к старожилам. Они могут помнить мелодию софийской колядки. Василий кокетничает – долго не говорит, сколько ему лет. Наконец, признается – 87.

Господин Василий / Фото: ТСН.ua

Признается: ни в Софии, ни в Киеве никогда в жизни не было. Нашу колядку Василий вспоминает мгновенно. Веками местные передавали ее из уст в уста, поя на Рождество. И соглашается ее спеть.

Василию сложно: не хватает голоса, чтобы вытянуть ноты. Он отправляет нас к церковному дьяку, своему ровеснику – господину Николаю.

Господин Николай

У него старинная коляда даже записана на бумаге. Так, на бумаге чудом сохранился текст, а в голове – мелодия, которую теперь можно хорошо расслышать. Оказывается, эта колядка звучит не воинственно, а нежно!

Видео с Мшанца везут туда, где загадочную мелодию точно расшифруют – на студии Тины Кароль. Тина слушает очень внимательно.

"Есть мелодика, есть ритмика. Самое главное, что передано – ударение", – говорит певица.

Итак, спустя почти четыре столетия София снова услышит это пение. О войне. И о победе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Впервые за 400 лет зазвучала старинная колядка Украины в исполнении Тины Кароль!