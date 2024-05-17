Впервые за годы войны ВСУ хватает артиллерийских снарядов — Зеленский

Впервые за годы войны у Украины нет артиллерийского снаряда ни на одном из направлений.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами 16 мая.

"Впервые за годы войны ни одна из бригад не жалуются, что нет артиллерийского снаряда. И это происходит за последние 2 месяца", — сказал Зеленский.

Президент также отметил важность продолжения совместной работы с партнерами Украины.

"Всем еще придется очень много работать. Чешская инициатива будет идти. О деньгах со всеми партнерами ведем переговоры", — отметил Зеленский.

Кроме этого Владимир Зеленский анонсировал новую инициативу, в рамках которой партнеры Украины будут предоставлять средства на производство отечественных дронов РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

"Мы сейчас открываем инициативу, когда партнеры будут давать деньги на производство наших дронов — РЭБ именно в это конкретное направление. Технические показатели наших дронов становятся лучше. Мы начинаем их много производить, а на них нет денег, можем производить больше, чем есть денег", – подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина хочет избавиться от зависимости от своих союзников по оружию и боеприпасам, но для этого нужны деньги. Поэтому министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин призвал страны ЕС использовать средства блока для вооруженных заказов в украинских предприятий. Покупка оружия и боеприпасов для Украины в украинских компаний, по его мнению, "лучший, быстрый и эффективный способ помочь нам на передовой".

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