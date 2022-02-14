Впервые за последние недели бьют из минометов: украинские военные рассказали об обострении на Приморском участке

Впервые за последние недели бьют из минометов: украинские военные рассказали об обострении на Приморском участке

На Приморском участке оккупанты бьют из минометов.

К вечеру воскресенья, 13 февраля, из порта Мариуполя в направлении Керченского пролива шло сразу несколько гражданских кораблей. В понедельник, 14 февраля, с берега не было видно ни одного судна. Хотя на сайте, отслеживающем движение кораблей, заметно немало судов. Но они в большинстве своем идут в российские порты на Азове. В районе Керченского пролива вообще наблюдается огромное количество кораблей. Это при том, что Россия таки перекрыла для проведения стрельб на месяц, с 11 февраля по 11 марта, немалую площадь Черного моря перед Керченским проливом.

На суше, на Приморском участке передовой, накануне уже темной порой впервые за последние несколько недель оккупанты ударили из минометов.

Был ли намек на возможное обострение, говорится в сюжете ТСН.19:30.

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С пляжа в Широкино украинский поселок Безымянный виден невооруженным глазом. Но там на расстоянии уже враг и ему не сидится тихо.

"Противник ведет обстрелы, каждый день. Не дает нам отдыхать. Как говорится: держит всегда нас в тонусе", — говорит Жека, военнослужащий ВСУ

Заметно, признаются наши военные, этот тонус повысился накануне. Как только солнце упало за горизонт.

"Было слышать, как работала артиллерия или что-нибудь тяжелое", — вспоминает военный "Пахан".

По его словам, от первого разрыва и до заключительного, прошло часа два. Тяжелые боеприпасы взорвались к северу от Водяного. Такого, говорят воины, не было последние несколько недель. Но почерк, признаются, обычный – враждебный.

"Как всегда: в четыре ОБСЕ отъезжают и начинается: то мины забрасывают, то СПГ. Из беспилотников забрасывают", — рассказал "Жека", военнослужащий ВСУ.

Вражеские беспилотники на территории Азова, ныне явление многократно-ежедневное. Ребята признаются, что на случай и судьбу не полагаются. Как только замечают на расстоянии досягаемости, пытаются уничтожить.

Впрочем, то, что летит с неба и взрывается, совершенно примитивно сделано, рассказывают наши военные. Но от этого оно не становится менее смертоносным.

Прошлой ночью, у Широкиного еще и зафиксировали подход диверсионной группы противника. Их было двое. Как только вражескую группу заметили, подручными средствами, настойчиво посоветовали убираться прочь. Играть в прятки с чужаками, говорят украинские воины, ситуация сейчас не побуждает.

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Не частые дневные взрывы или пулеметные очереди, и даже вчерашняя минометная атака, точно не предвестники чего-то чрезвычайного, убеждены наши бойцы. Утверждают, что на их участке, по крайней мере, по состоянию на момент подготовки врага к наступлению не наблюдают.

"Ну, все находятся в состоянии неизвестности, что будет дальше. Мы всегда готовы встретить всех", — заверил "Пахан", военнослужащий ВСУ.

Неопределенность хоть и висит в воздухе, но встретить врага, как уверяют украинские воины, они готовы. И останавливать агрессора, говорят, есть чем.

"У нас здесь ничего не меняется. Мы приехали, были готовы ко всему этому, и что противник может нас атаковать. Но я говорю своим, что нужно сохранять спокойствие и чистить пулеметы. И все будет хорошо", — отмечает "Олекса", военнослужащий ВСУ.

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