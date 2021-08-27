Врач-инфекционист назвал новый первый симптом коронавируса: это не потеря обоняния и вкуса

Врач-инфекционист назвал новый первый симптом коронавируса: это не потеря обоняния и вкуса

Большинство больных имеют тяжелые поражения легких.

В Украине все чаще коронавирусом болеют молодые люди. При этом изменились и первые симптомы болезни.

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Об этом в комментарии ТСН.ua сказал главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.

"Изменился возраст больных. Коронавирусом теперь инфицируются и болеют в тяжелой форме люди молодого и среднего возраста. Вот например, сегодня ночью мы перевели на управляемое дыхание относительно молодого человека, которому всего 42 года. Такого во время первой волны не было. Также у людей, которых госпитализируют с коронавирусом, отсутствуют такие симптомы, как нарушение органов восприятия, то есть обоняния и вкуса. Зато увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства желудочно-кишечного тракта. Этого раньше не наблюдалось так часто. Также большинство больных, сейчас имеют тяжелые поражения легких", — пояснил медик.

Напомним, в Минздраве прогнозируют около пяти лет пандемии COVID-19.

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