Врач лег на роженицу и выжимал ребенка: жуткие подробности смерти младенца в Черновцах

В роддоме, где произошла трагедия, отказались увольнять врача.

В Черновцах родители обвиняют медиков в смерти их новорожденного ребенка. Они отмечают, что беременность проходила хорошо, а во время родов сердцебиение ребенка ускорилось, однако врачи на это не отреагировали.

Об этом 21 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Ребенок умер через 27 дней после своего рождения. Все это время младенец был в реанимации, где врачи боролись за его жизнь. Родители младенца Федор и Даниела рассказывают, что они не ожидали, что беременность закончится трагедией.

"Никаких осложнений. Все анализы мы сдавали, все было очень хорошо", — говорит мать Даниела Смерчинська.



Роды у женщины начались вовремя, на 40 неделе беременности. Но схватки продолжались более суток.

Новости Украины: в Черновцах родители умершего младенца обвиняют медиков в халатности

"Мы очень волновались, что я еще не рожаю. Врач сказал, что ничего страшного и он работает по протоколу", — добавляет Даниела Смерчинська.

Чтобы ускорить роды, вспоминает мать, ей поставили систему для стимуляции. И после этого у ребенка стремительно повысилось сердцебиение. Отец покойного ребенка Федор Смерчинський вспоминает, что он просил провести кесарево сечение, однако медики ему сказали, что уже поздно. А когда у малыша остановилось сердце, врач буквально начал его вытеснять.

"Он всей своей массой на жену лег, я видел, что локоть доходит почти до позвоночника, она кричала", — говорит Федор Смерчинський.

Мальчика в критически тяжелом состоянии сразу отвезли в реанимацию. Врачи почти месяц пытались его спасти, но им это не удалось.

"Даже не знаю, могли ли мы помочь, но мы сделали все, что только можно. Ребенок от рождения был в состоянии мозговой комы, был очень тяжелый отек мозга", — говорит заведующий отделением интенсивной терапии новорожденных Черновицкого перинатального центра Денис Колюбакин.

Врач, принимавший роды Даниелы, имеет 20-летний опыт. Он убежден, что во время родов действовал правильно. Но в перинатальном центре так не считают. Там уже провели свое расследование. Однако увольнять медика там не собираются, поскольку убеждены, что для этого нет оснований. Ему предложили пройти досрочную переаттестацию.

"По решению медицинского совета, врач не вовремя среагировал на клиническую ситуацию, что за собой потянуло запоздалое оперативное родоразрешение. Никто не застрахован от неправильных решений, человек не компьютер. К сожалению, так произошло", — говорит заместитель директора Черновицкого перинатального центра Владислав Гошовский.

На следующий день после смерти сына, родители обратились в полицию с заявлением на бездействие врачей. Правоохранители расследуют это дело как медицинскую халатность, которая привела к смерти ребенка. Если вину врача докажут, ему грозит до 3 лет за решеткой.

"Сейчас следователи проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия, досудебное расследование продолжается", — говорит пресс-секретарь Нацполиции Черновицкой области Каролина Марышева.

Родители, которые потеряли сына, говорят, что сделают все, чтобы довести дело до суда.

Напомним, во Львове через две недели после рождения умер младенец. Родители мальчика уверяют, что их сын родился здоровым и считают, что ему занесли инфекцию в больнице.

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