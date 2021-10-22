Врач объяснила, почему даже переболевшим на Covid-19 людям нужно обязательно вакцинироваться

Врач объяснила, почему даже переболевшим на Covid-19 людям нужно обязательно вакцинироваться

Коронавирус мутирует — появляются другие, более опасные штаммы вируса.

Люди, переболевшие на коронавирус, имеют антитела только к определенному штамму, а вакцинация защищает вцелом.

Об этом сказала 21 октября в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1" заведующая отделением интенсивной терапии Львовской больницы скорой помощи Наталья Матолинец.

По ее словам, тот пациент, котоый переболел коронавирусом, не сравнивается с пациентом вакцинированным. Она замечает, что коронавирус мутирует — появляются другие, более опасные штаммы вируса. Например, новый штамм коронавируса "Дельта", который сейчас, — это совсем другой штамм от предыдущего.

"Антитела формируются к конкретному перенесенного штамма вируса. А вакцинация формирует иммунитет к тяжести заболевания. Это разные вещи. Пациенты, переболевшие, но имеют также высокие титры антител, имеют так же вакцинироваться, как и другие пациенты", — объясняет врач.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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