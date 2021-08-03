Врач рассказал будут ли болеть коронавирусом вакцинированы и нужно ли будет делать третью прививку от COVID-19

Врач рассказал будут ли болеть коронавирусом вакцинированы и нужно ли будет делать третью прививку от COVID-19

Все имеющиеся вакцины разрабатывали, когда еще не было известно о циркуляции штамма "Дельта".

В Израиле, где вакцинировано почти 58% населения, произошла вспышка коронавируса. Похоже может произойти и в Украине, если начнет циркулировать штамм "Дельта".

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко.

"Такая угроза постоянно существует и мы уже об этом говорили, что расслабляться нельзя, потому что Украина — это страна эпидемий. У нас постоянно есть угрожающая эпидситуация по большинству инфекционных болезней, в том числе и коронавирусу. В Израиле так случилось, потому что мне кажется, там ослабили противоэпидемические мероприятия. Люди начали ходить без масок, страна открылась для туристов. М возможно на фоне этого и выросло количество больных коронавирусной болезнью", — отметил медик.

По словам Сергея Федоренко, в мире уже обсуждают о возможности введения третьей дозы вакцины от COVID-19.

"Сейчас в медицинских кругах звучат вопросы о том, что нужно делать ревакцинацию через 6 месяцев после завершения 2 этапа вакцинации. Такие мысли есть и в Англии, и в США, но на сегодня 100% подтверждение этой теории нет, а потому лишь дискуссии в медицинских кругах. ВОЗ также официально этого пока не позволяет. Хотя, если взять компанию Pfizer, то там уже предоставили рекомендации о том, что нужно будет делать и третью прививку их вакциной. Поэтому возможно и действительно будет нужно делать для большей защищенности ", — пояснил врач.

Сергей Федоренко также отметил, что коронавирусом люди могут болеть даже дважды в год. И в этом эта инфекционная болезнь похожа на грипп, которым можно несколько раз заразиться. Медик отметил, что сейчас циркулирует много штаммов коронавируса, но вакцина разрабатывалась еще тогда, когда их не было.

"Поэтому, несомненно, рано расслабляться. Нужно помнить об опасности и то, что существует очень много штаммов коронавируса. Также и вакцины разрабатывали, когда еще не было известно о циркуляции штамма" Дельта ". Вот и еще одна причина, почему в Израиле произошла вспышка инфекции. Недавно читал в американском журнале, в котором говорилось, что ученые из США рассматривают вопрос о том, что возможно штамм "Дельта" будет эталонным для выработки новых вакцин против коронавирусной болезни", — пояснил врач-инфекционист.

Напомним, во Львове выздоровели все инфицированные штаммом коронавируса "Дельта". Врач рассказал о ходе болезни.

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