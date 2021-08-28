Врач рассказал, почему в Украине нет вспышки коронавируса и назвал причины новой волны COVID-19

Сергей Федоренко отметил, что среди причин, почему нет всплеска коронавируса является то, что в Украине не такая большая миграция населения.

В Украине возможна новая волна заболеваемости на коронавирус, однако она будет не столь масштабной, как предыдущие.

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Об этом в комментарии ТСН.ua сказал главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.

"Мне трудно прогнозировать ситуацию с распространением коронавируса, поскольку этим вопросом занимаются соответствующие ученые и для этого нужно математическое моделирование. Однако исключить новую волну COVID-19 точно не возможно. Это — обусловлено миграцией населения, в частности из стран, где сегодня разгар штамма "Дельта". Это — страны Европы, США и Россия. Поэтому новая волна возможна. Однако я думаю, что такого всплеска, который был раньше, наверняка не будет, потому что значительная часть населения вакцинировалася, другая — переболела. Однако точно спрогнозировать ситуацию невозможно, нужно готовиться ко всем сценариям", — пояснил медик.

Сергей Федоренко отметил, что среди причин, почему нет всплеска коронавируса является то, что в Украине не такая большая миграция населения, чем в других государствах.

"Как по мне, вспышки нет, потому что люди все же начали прислушиваться к мнению специалистов, соблюдают правила личной гигиены. Большинство придерживается масочного режима. Другими факторами является и то, что миграция в Украине меньше, чем в Великобритании или в РФ. Кроме того, как я уже говорил, есть множество людей, которые уже переболели, и многие люди все же вакцинировались. Именно это сдерживает распространение коронавируса", — пояснил главный врач Львовской областной инфекционной больницы.

Напомним, главный инфекционист Львовской области рассказал о ситуации с коронавирусом.

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