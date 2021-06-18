Врач рассказал, почему в Украине уменьшилось количество больных коронавирусом и влияет ли на это погода

Еще одной причиной уменьшения больных коронавирус является то, что люди все же стали больше соблюдать правила личной гигиены.

В Украине количество больных коронавирусом уменьшилось из-за вакцинации и того, что уже переболело много людей.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал главный инфекционист Львовщины, главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.

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"Такая устойчивая тенденция к уменьшению количества больных связана с несколькими факторами. Первое — это то, что за последние несколько недель увеличилось количество граждан, подлежащих вакцинации, возросло количество провакцинированных, в том числе и тех, кто получил две дозы. С другой стороны, значительное количество украинцев уже и переболело на сегодня. Поэтому несомненно, что и вакцинация, и люди, которые переболели — это те факторы, которые влияют на уменьшение количества новых случаев. Потому усиливается коллективный иммунитет. Да, он еще на сегодня далек к той цифры, которая должна бы быть и он точно меньше 60-70%, но несомненно, он значительно больше, чем был в начале пандемии. Еще одной причиной уменьшения больных на коронавирус является то, что люди все же стали больше придерживаться правила личной гигиены. А это — ношение масок, обработка рук, соблюдение социальной дистанции ", — пояснил медик.

По данным Сергея Федоренко, температура воздуха на коронавирус никак не влияет.

"О температурных показателей, то это заблуждение. Потому температура на коронавирус не влияет. Примером этого является Индия, Пакистан или Бразилия, где тепло, но болезнь все равно быстро распространяется и мутирует", — отметил врач-инфекционист.

Напомним, врач-инфекционист рассказал закончится ли эпидемия коронавируса в 2021 году.

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