Врач рассказал, закончится ли пандемия, когда большинство переболеет коронавирусом

Медик отметил, что в ближайшее время коронавирус не исчезнет.

Даже если большинство переболеет коронавирусом, то это не остановит пандемию, поскольку постоянно появляются новые штаммы.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.

"Такое мнение, что чем больше людей переболеют коронавирусной болезнью, тем быстрее остановится пандемия, сейчас есть. Но по состоянию на сегодняшний день мы уже точно знаем, что каждый раз появляются новые мутации COVID-19. И по утверждению главы ВОЗ, таких мутаций может быть столько, сколько букв в греческом алфавите, поэтому я считаю, что говорить сегодня, что в ближайшее время мы наконец-то забудем о коронавирусе, точно преждевременно, потому что сегодня уже есть циркуляция "Дельты", "Омикрона". В мире есть информация от ученых о новых мутациях вируса и мы о них ничего не знаем: с какой скоростью они будут распространяться и насколько будут опасны", — сообщил медик.

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