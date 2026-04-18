Врач с Буковины удочерила ребенка, от которого отказались мать и 4 пары усыновителей (фото)

Жительница Черновцов рассказала, как расплакалась на первом свидании с ребенком, которого в роддоме бросила мать.

Врач Марина Скорейко со своей дочерью.

Врач Марина Скорейко со своей дочерью. / © ТСН

Стали известны подробности незаурядной истории, которая произошла на Буковине, в Черновцах — врач-реабилитолог удочерила девочку, от которой сначала отказалась в роддоме мать, а затем еще четыре пары кандидатов на удочерение.

ТСН.ua разыскал эту женщину и пообщался с ней. Ее зовут Марина Скорейко, сейчас ей 27 лет, она воспитывает ребенка сама, она намерена удочерить еще одного ребенка и уже подала в соответствующие службы необходимые документы.

«На моей странице в соцсетях я освещала эту историю и раньше. Я рандомно скинула reels (короткое видео) и за два дня оно набрало 2 миллиона просмотров. Меня начали засыпать вопросами о том, почему от нее отказались, как я забрала девочку. Отвечать каждому нет возможности, поэтому я начала освещать на своей странице. Эмилию я удочерила в 2024 году, сейчас моей дочери 2 года», — рассказывает Марина Скорейко.

И продолжает: «Некоторое время назад я боролась, чтобы удочерить другую девочку, но мне тогда отказали. Но буквально через несколько месяцев мне предложили Эмилию. Мою дочь. Я хотела ребенка именно ромской национальности. Она родилась на 32 неделе, недоношенной, родилась 02.02.2024, находилась в реанимации с сепсисом. Среди моих требований было то, чтобы ребенок был ромской национальности и был рожден в интересную дату. Я шла к ней с мыслью о том, что это мой ребенок. Когда я взяла ее на руки, я разрыдалась от ощущения, что все, я ее нашла. Это сравнимо с ощущением, когда мать потеряла ребенка, а затем нашла его».

Марина Скорейко с дочерью.

Марина Скорейко с дочерью. Фото предоставлено Мариной Скорейко.

Удочерение ребенка: как это происходило

По словам Марины Скорейко, у ребенка были и другие диагнозы. «Но когда я пришла на первое свидание, то, будучи детским физиотерапевтом, увидела, что написанное в документах не соответствует диагнозам. Было 7 диагнозов, но половина из них не подтвердилась».

По словам Марины Скорейко, о биологической матери девочки известно, что после рождения ребенка она не приложила ее к себе к груди и не приходила к ней в реанимацию.

«На седьмые сутки женщина покинула роддом. Ее искали. Известно, что женщине 20 лет и у нее есть дети, а эта девочка была ее четвертым ребенком», — говорит Марина.

К этому она добавляет, что после удочерения почувствовала, что удивительным образом ее жизнь изменилась к лучшему.

«Было много вопросов о том, как я зарабатываю, что будет с работой. Но стало больше работы, появился лучший заработок, я переехала в больший офис. Почувствовала, что появилось больше успеха. Каждые три месяца мы ездим за границу в отпуск. Я вспомнила высказывание о том, что дом, который принимает сироту, никогда не будет иметь недостатка. Я убедилась, что это факт», — резюмирует Марина Скорейко.

Марина Скорейко говорит, что дочь ее очень любит.

Марина Скорейко говорит, что дочь ее очень любит. Фото предоставлено Мариной Скорейко.

Также она добавляет, что ее очень любит дочь.

Врач говорит, что часто путешествует с дочерью.

Врач говорит, что часто путешествует с дочерью. Фото предоставлено Мариной Скорейко.

«Я незамужем и пока жду своей судьбы, то почему бы не стать судьбой для ребенка. Когда мне было 17 лет, мои родители взяли трех мальчиков на воспитание. Есть намерение удочерить еще одну девочку».

