Врач с Буковины удочерила ребенка, от которого отказались мать и 4 пары усыновителей (фото)

Врач Марина Скорейко со своей дочерью.

Реклама

Стали известны подробности незаурядной истории, которая произошла на Буковине, в Черновцах — врач-реабилитолог удочерила девочку, от которой сначала отказалась в роддоме мать, а затем еще четыре пары кандидатов на удочерение.

ТСН.ua разыскал эту женщину и пообщался с ней. Ее зовут Марина Скорейко, сейчас ей 27 лет, она воспитывает ребенка сама, она намерена удочерить еще одного ребенка и уже подала в соответствующие службы необходимые документы.

«На моей странице в соцсетях я освещала эту историю и раньше. Я рандомно скинула reels (короткое видео) и за два дня оно набрало 2 миллиона просмотров. Меня начали засыпать вопросами о том, почему от нее отказались, как я забрала девочку. Отвечать каждому нет возможности, поэтому я начала освещать на своей странице. Эмилию я удочерила в 2024 году, сейчас моей дочери 2 года», — рассказывает Марина Скорейко.

Реклама

И продолжает: «Некоторое время назад я боролась, чтобы удочерить другую девочку, но мне тогда отказали. Но буквально через несколько месяцев мне предложили Эмилию. Мою дочь. Я хотела ребенка именно ромской национальности. Она родилась на 32 неделе, недоношенной, родилась 02.02.2024, находилась в реанимации с сепсисом. Среди моих требований было то, чтобы ребенок был ромской национальности и был рожден в интересную дату. Я шла к ней с мыслью о том, что это мой ребенок. Когда я взяла ее на руки, я разрыдалась от ощущения, что все, я ее нашла. Это сравнимо с ощущением, когда мать потеряла ребенка, а затем нашла его».

Марина Скорейко с дочерью. Фото предоставлено Мариной Скорейко.

Удочерение ребенка: как это происходило

По словам Марины Скорейко, у ребенка были и другие диагнозы. «Но когда я пришла на первое свидание, то, будучи детским физиотерапевтом, увидела, что написанное в документах не соответствует диагнозам. Было 7 диагнозов, но половина из них не подтвердилась».

По словам Марины Скорейко, о биологической матери девочки известно, что после рождения ребенка она не приложила ее к себе к груди и не приходила к ней в реанимацию.

«На седьмые сутки женщина покинула роддом. Ее искали. Известно, что женщине 20 лет и у нее есть дети, а эта девочка была ее четвертым ребенком», — говорит Марина.

Реклама

К этому она добавляет, что после удочерения почувствовала, что удивительным образом ее жизнь изменилась к лучшему.

«Было много вопросов о том, как я зарабатываю, что будет с работой. Но стало больше работы, появился лучший заработок, я переехала в больший офис. Почувствовала, что появилось больше успеха. Каждые три месяца мы ездим за границу в отпуск. Я вспомнила высказывание о том, что дом, который принимает сироту, никогда не будет иметь недостатка. Я убедилась, что это факт», — резюмирует Марина Скорейко.

Марина Скорейко говорит, что дочь ее очень любит. Фото предоставлено Мариной Скорейко.

Врач говорит, что часто путешествует с дочерью. Фото предоставлено Мариной Скорейко.

«Я незамужем и пока жду своей судьбы, то почему бы не стать судьбой для ребенка. Когда мне было 17 лет, мои родители взяли трех мальчиков на воспитание. Есть намерение удочерить еще одну девочку».