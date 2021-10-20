Врач выступила за жесткие ограничения для невакцинированных украинцев и объяснила, почему болеют привитые

Вакцинированные подвергают риску не только себя, но и тех, кто получил прививку, говорит врач.

После вакцинации против коронавируса иногда встречаются случаи заражения COVID-19. Причина — в отсутствии коллективного иммунитета.

Об этом в комментарии ТСН.ua заявила врач-невролог Волынской областной клинической больницы Наталья Бобрик.

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По ее словам, коронавирус продолжает циркулировать и его концентрация сейчас достаточно высока. Однако те, кто отказывается от вакцинации, подвергают риску не только себя, но и тех, кто получил прививку.

"Когда мы вакцинируемся, мы проявляем заботу и личную ответственность за свое здоровье. Но предстоит еще и гражданская ответственность. Люди должны четко понимать, что отказавшись от вакцинации, не став частью коллективного иммунитета, они подвергают риску не только себя, но и тех, кто вакцинировались, поскольку вирус продолжает циркулировать и его концентрация достаточно высокая", — обьяснила невролог.

Врач выразила мнение, что, по примеру других развитых государств, в Украине тоже нужно ввести жесткие ограничения в отношении тех, кто отказывается от прививки. Наталья Бобрик объясняет, если запретить невакцинированным посещать, например, магазины или ходить на работу, это значительно уменьшит их контакты и таким образом они не смогут заразить других людей.

"И пусть такой человек уже сам заботится о том, как наладить свой быт. У нас пока, весь груз за такую безответственность ложится на плечи государства. Большинство людей рассматривает вакцинацию только в контексте своего собственного здоровья, а стоит смотреть на это шире, ваша вакцинация — это здоровье ваших родителей, детей, окружающих, это ваша прогрессивность во взглядах, ваша гражданская ответственность позиция, ваш вклад в будущее, забота о здоровье поколений", — добавила она.

Напомним, врач также объяснила, как изменился COVID-19 и зачем вакцинироваться молодежи.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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