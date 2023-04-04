Врач за минуты: почему появились платные консультации медиков на Helsi и выдают ли они е-рецепты

Если случай сложный и нуждается в физическом присутствии пациента – здесь онлайн-консультация не поможет, уверяют разработчики.

Пока украинцы по несколько дней пытаются записаться на консультацию или на прием к врачу, получить е-рецепт, оказывается, это можно сделать очень быстро, но за 200 гривен. В приложении Helsi добавили доступные срочные онлайн-консультации с лечащим врачом.

Как отмечено в объявлении, такие консультации не нуждаются в ожидании в несколько дней – врача обещают найти через несколько минут.

"Мы в Helsi запустили новый сервис, который поможет получить онлайн-консультацию с профессиональным врачом в кратчайшие сроки. Врач может выписать рецепт или направление, которое будет сохранено в вашем личном кабинете", – отмечается в объявлении.

Услуги за консультации платные – 200 гривен. Что очень возмущает людей.

В Минздраве нам не смогли прокомментировать эту ситуацию, отметив, что это частная инициатива.

Мы поинтересовались в руководства компании, почему появилась платная услуга? Это ведь стоит 200 гривен. Сначала в объявлении говорилось, что врач сразу и е-рецепт выписывает.

В Helsi отмечают, что это совпадение запуска двух продуктов.

"Helsi растет и внедряет различные услуги для пациентов и возможности для врачей. Платные консультации для пациентов планировались к запуску давно, а тестировалась в марте. Их назначение – помочь пациентам со срочными случаями, с которыми можно помочь именно онлайн. В то же время продолжают действовать и бесплатные плановые консультации, по которым к врачу нужно записаться заранее. Если нет времени ждать – можно воспользоваться платной услугой. Более того, это и дополнительная возможность для врачей получить дополнительный заработок", – объясняет сайту ТСН.ua Елена Губич, директор по маркетингу Helsi.

Она добавляет, что к своему семейному врачу (или к любому другому) можно записать через плановые бесплатные консультации на удобное время, предусмотренное в графике врача. Срочные консультации не подразумевают выбора конкретного врача, а только его специализацию.

Что касается е-рецепта, то в компании отмечают: на онлайн-консультации врач не может выписать е-рецепт, он может только продолжить действие предыдущего (то есть выписать повторный рецепт на то же лекарство).

"Конечно, и плановые бесплатные, и срочные платные консультации подходят не для всех случаев. Например, если это сезонные заболевания или какие-то типичные, когда врач сразу со слов пациента понимает состояние и может установить диагноз — онлайн-консультация поможет. Или на ней врач может выписать направление к узкому специалисту. В то же время, если случай сложный и нуждается в физическом присутствии пациента — здесь онлайн-консультация не поможет, поскольку нужна оффлайн-диагностика", — объясняет Елена Губич.

После огласки объявление изменили

Интересно, что сначала в объявлении от Helsi, где рекламировались платные услуги, было указано, что врач во время такой онлайн-консультации может выписать рецепт.

Впрочем, в настоящее время объявление изменено. Там говорится, что "скорый" медик имеет право лишь продлить уже существующий рецепт. То есть за новым придется идти к своему семейному врачу, записываться в обычную очередь.

Напомним, с 1 апреля 2023 года отпуск всех рецептурных лекарств в Украине может осуществляться только по рецепту. В настоящее время действуют е-рецепт и бумажный.

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