Врачам во Львове пришлось на ощупь отличать сосуды и кишки во время операции с зеркальным расположением органов

Врачам во Львове пришлось на ощупь отличать сосуды и кишки во время операции с зеркальным расположением органов

Спасенный мужчина даже не знал о своей уникальности.

Уникальную операцию провели во Львове — там сосудистые хирурги спасли 74-летнего пациента, у которого разорвалась аневризма брюшной аорты. Но сложность была еще и в том, что только перед самой операцией врачи узнали — внутренние органы и сосуды у мужчины расположены зеркально. Поэтому это существенно осложнило им работу.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Пациента с разрывом аневризмы брюшной аорты в областную больницу привезли скорой. Мужчина был без сознания. Уже на компьютерной томографии выяснилось у больного зеркальное расположение всех внутренних органов.

«Мы поняли, что это нам еще больше создаст проблемы, так как нам все манипуляции надо делать зеркально», — рассказывает сосудистый хирург Львовской областной клинической больницы Андрей Кихтяк.

«Трудности возникают, когда ты открываешь живот и понимаешь, что все не на своем месте и все тебе надо строить в голове другой макет операции», — добавляет сосудистый хирург Львовской областной клинической больницы Виктор Палий.

Операция длилась более двух часов и это был настоящий квест, признаются врачи. «Мы не можем сначала даже понять, что это за орган, поэтому мы берем в руки, определяем, видим пульсирует, значит сосуд, не пульсируют, значит кишка, кровоточит - сосуд, не кровь - может быть селезенка», — добавляет врач Андрей Кихтяк.

Операция прошла успешно, врачи остановили кровотечение и вшили мужчине кусок искусственного сосуда. Пациент еще в реанимации, но чувствует себя хорошо. Говорит, узнал, что сердце у него справа, еще когда шел в армию. А вот о зеркальном расположение других органов — не знал.

«Он был здоров, никогда ни на что не жаловался. Так что зубы лечил, такое, а так ничего у него не болело. Только теперь его так схватило. Слава Богу, что спасли его», — говорит жена пациента Ярослава Балацкая.

Зеркальное расположение внутренних органов — один случай на 10 000 человек. Обычно это никак не влияет на качество и продолжительность жизни. А вот разрыв аневризмы у людей с зеркальными органами случается еще реже — раз в 100 000 000, говорят львовские медики. В медицинской литературе они нашли только одно описание такой патологии.

«Этот случай в мире определен как второй после японцев, которые в 2008 году такое оперировали у 80-летнего мужчины, думаю, мы будем это публиковать и мировая литература об этом узнает», — добавляет хирург.

Еще неделю прооперированный пациент пробудет в больнице. А после выписки, говорят врачи, должен ограничить физическую нагрузку и постоянно принимать лекарства.

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