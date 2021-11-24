Врачи киевского "Охматдета" провели уникальную операцию, вырезав младенцу редкую грыжу: видео

Диагноз дочери мать узнала на 20 неделе беременности. Врачи советовали сделать аборт.

Врачи столичного "Охматдета" провели уникальную операцию, вырезав грыжу размером с головку младенца. Черепно-мозговую патологию у маленькой пациентки обнаружили еще во время обследований в утробе матери.

Риск выносить и родить этого ребенка был колоссальный. Впрочем, девочка выжила. А о том, как она себя чувствует сейчас, 23 ноября говорилось в сюжете ТСН 19:30.

Два месяца с момента рождения Виолетта вместе с матерью прожила в больнице. На руках Светланы девочка сладко спит и даже не плачет, когда мама показывает журналистам раны на месте гигантской грыжи.

Мозговая кила, больше головки Виолетты, начала расти вместе с ней еще когда девочка формировалась в утробе мамы. "Мы этот диагноз узнали, когда было 20 недель. Врачи настаивали на том, чтобы мы прервали беременность", – рассказывает мать.

Медики объясняют, что несмотря на то, что большая часть мозга была сохранена, никаких гарантий, что ребенок сможет быть здоров после операции, не было. "Это операция пятой степени сложности из пяти, которые существуют в стране. Риск огромен", — указывают специалисты.

Как провести операцию редкой патологии – сначала совещались на перинатальном консилиуме. Ежемесячные обзоры и МРТ. Уже во время родов врачи знали о врожденном пороке развития, поэтому Светлане делали кесарево сечение. И как только Виолетта родилась — уже в "Охматдете" — врачи начали первую из трех операций, которую пережил младенец.

Теперь вся лишняя жидкость из головного мозга младенца через специальную трубку вытекает в брюшную полость.

"Ребенок развивается нормально, эмоционально развивается. Узнает маму. Будет нормальным ребенком, надеюсь, но будет приезжать к нам на консультацию и наблюдаться", — указывает генеральный директор НДСЛ "Охматдет" Владимир Жовнир.

Дать шанс на жизнь, говорят врачи, здесь смогла слаженная работа специалистов разных медучреждений — те, которые патологию вовремя заметили, те, кто проводил роды и в конце концов саму операцию. Впрочем — все это стало возможно только благодаря маме, которая вовремя пошла на УЗИ и, несмотря на диагноз, не отказалась рожать.

"Когда видят эти пороки развития у новорожденных родители, особенно молодые мамы, они отказываются часто от этих детей. На сегодняшний день таких деток у нас восемь на попечении по всей Украине", — рассказывает глава благотворительной организации "Мама и младенец" Алла Мельничук.

Детальнее смотрите в сюжете ТСН:

Уникальная операция: врачи киевского "Охматдета" вырезали девочке редкую грыжу

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