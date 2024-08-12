Врачи не давали никаких шансов: невероятная история спасения воина Михаила

40-летний Михаил с первых дней полномасштабного вторжения сам ушел на фронт. Более двух лет воевал на Запорожском и Донецком направлениях. А недавно под Константиновкой получил тяжелое ранение. Взрывом ему оторвало ногу и сильно повредило брюшную полость. С поля боя его доставили в госпиталь.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Невирной.

Михаил почти половину своей жизни посвятил службе в полиции в родном Запорожье. В феврале 2022 года, не колеблясь, взялся за оружие. Родственники Михаила сейчас в оккупации, поэтому мужчина просит не показывать своего лица, боится навредить им.

Сначала он защищал родное Запорожье, дальше попал на Донецкое направление. Говорит, опыт работы в полиции не раз пригодился. В частности, умение оказывать первую помощь раненым побратимам. Но когда подразделение отражало штурм врага, который лез изо всех щелей, спасение понадобилось уже самому Михаилу.

"Это уже было поздно вечером, уже темно было, шел дождь, поступил приказ, что силы РФ прорываются на определенном участке. Мы выдвинулись туда, точно уже не помню, очень было шумно или сбросом с дрона, или танком, я уже и не помню", — вспоминает он.

Военный мечтает вернуться в семью

Мужчине оторвало ногу и сильно повредило живот. Более трех часов длился путь в госпиталь. Ранения были очень тяжелые, говорят медики.

Врачи не делали никаких прогнозов. Тем не менее, Михаил удивил всех. Ему перелили 5 литров крови, он перенес 4 операции. И сейчас выздоравливает.

Вскоре мужчину переведут в другое отделение, впереди длительная реабилитация. Врачи обещают сделать качественный протез и отпустить домой. Там ждут родители, жена и сын. А еще работа в полиции, к которой Михаил, несмотря на полученные травмы, хочет вернуться.

Оторвало ногу и сильно повредило брюшную полость! Полицейского чудом спасли!

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