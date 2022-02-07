Врачи "Охматдета" собственным примером побуждали украинцев при жизни соглашаться на посмертное донорство органов

Только в их больнице десятки маленьких пациентов годами ждут соответствующего органа.

Прижизненное согласие на посмертное донорство органов – сегодня его подписали врачи столичного «Охматдета». В общем, это акция всеукраинская — медики из разных регионов объединились, чтобы собственным примером агитировать украинцев.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Только в больнице «Охматдет» более двух десятков маленьких пациентов годами живут здесь и ждут донорских органов. Чтобы люди прижизненно давали согласие на посмертное донорство, врачи «Охматдета» вышли показать своим примером, подписывают соответствующие документы.

В документе указываю персональные данные и указывают, дается ли разрешение на забор всех органов или только отдельных. После смерти один человек может спасти от 3 до 8 пациентов. В прошлом году 59 человек спасли жизнь 169 пациентам, которым пересадили их органы. Разрешение на это дали родственники.

«Я этой подписью помогу людям, нуждающимся в органах. А еще помогу своим родственникам сделать верный выбор и снять с них ответственность. Потому что сделать этот выбор тяжело», — говорит генеральный директор "Охматдет" Владимир Жолнер.

‍♂️Сегодня отличный день! Наша dream team, сотрудники НДСЛ Охматдет подписали информированные согласия на... Опубликовано Oleksandr Lysytsia Понедельник, 7 февраля 2022 г.

Дать прижизненное согласие на посмертную трансплантацию может любой желающий. Для этого нужно в своем городе узнать, при какой больнице и когда работает трансплант-координатор. Именно у этих людей есть заявления, и именно они вносят данные в единую информационную систему трансплантации. Она, уверяют, защищена и утечки информации нет.

«Трансплантация безопасна и донор и реципиент защищены на 100% и бояться, что тебя разберут на органе нечего», – говорит врач трансплантолог Олег Годик.

Пока что целенаправленно ищут по больницам трансплант-координаторов единицы. На минувшей неделе пришел человек, нашел на сайте», — говорят в больнице.

Чиновники обещают упростить эту процедуру, вскоре дать свое согласие, или несогласие на посмертное донорство можно будет в приложении «Дія».

Медики столичного "Охматдета" подписали согласие на посмертное донорство органов

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