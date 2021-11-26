Врачи подарили жительнице Киева с генетической болезнью херувизм новую улыбку: видео

Официальная статистика по миру насчитывает до 400 случаев этого заболевания.
Жительница Киева Ольга Мацик имеет сложную генетическую болезнь херувизм, которая уродует лицо и приводит к выпадению зубов.
В свое время врачи уже смогли подкорректировать женщине форму лица, а теперь попытались подарить и новую улыбку, говорится 25 ноября в сюжете ТСН 19:30.
Ольге 32 года, однако она кажется значительно старше. У киевлянки обезображена дикция, впалые губы и отсутствие большинства зубов, а раньше еще и были огромные челюсти. Своей внешности женщина стеснялась, потому что слышала оскорбления.
Херувизм, от которого страдает Ольга, может передаваться по наследству или же возникать спонтанно из-за мутации гена, даже если родители вполне здоровы.
Официальная статистика по миру насчитывает до 400 случаев этого заболевания за последние 20-30 лет. У Ольги первые проявления болезни появились в 3-4 года. Лицо девочки увеличивалось, а выросшие на смену молочным постоянные зубы выпали.
Когда Ольга повзрослела – процесс приостановился. Девушке сделали две операции, чтобы вернуть лицу привычную форму, а вот с зубами до сих пор ничего сделать не могли.
Надежда появилась благодаря одной из стоматологических клиник Киева, решившей попытаться подарить Ольге новую улыбку, пообещав не брать денег за работу.
В то же время случай, говорят врачи, настолько сложен, что даже вставные зубные протезы не помогут: им просто не на чем держаться. Так что единственный вариант — вживить имплантаты. На первом этапе – временные.
Но и это рискованно, поскольку в костях обеих челюстей из-за болезни есть непрогнозируемо перестраиваемые полости, поэтому моделировать зубной ряд пришлось с помощью специальной компьютерной программы.
И даже после установления риски сохраняются. "Мы если будем иметь травму на кости, то наш организм будет определенным образом залечивать этот участок. А при херувизме есть такое изменение в гене, которое будет разбирать на запчасти", — объясняют специалисты.
И добавляют: "Риски могут быть кратковременными. То есть мы увидим, что какие-то имплантанты не прижились, но может быть так, что через полгода мы получим все отлично. Мы не знаем, потому что болезнь не исследована".
Но Ольга хватается за малейшую возможность и операция под общим наркозом продолжается до позднего вечера. На следующий день пациентка снова на осмотре уже с новой улыбкой. Женщина не может посмотреть на себя в зеркало. На ее глазах – слезы счастья.
Она рассказывает, что муж очень обрадовался, а вот четырехлетний сын маму испугался, потому что такой еще никогда не видел. Теперь Ольга должна привыкнуть к себе новой и научиться заново есть, говорить и улыбаться, а главное – не бояться, что люди не так посмотрят.
Если все будет хорошо, то через полгода Ольга получит постоянные зубные имплантаты. Детальнее смотрите в сюжете ТСН:
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