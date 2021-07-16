Врачи прогнозов не дают: во Львове спасают 7-летнюю девочку, у которой диагностировали тяжелую форму столбняка

Девушка заразилась столбняком, когда упала с велосипеда и сломала руку.

В медикаментозном сне и на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи львовского Охматдета спасают семилетнюю девочку, у которой диагностировали столбняк. Причем, тяжелую его форму, когда в организм попало много инфекции. Ребенок в реанимации, у нее сильные судороги, от прогнозов медики пока воздерживаются.

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Об этом 16 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Семилетняя Лилиана ехала на велосипеде и упала на землю. Открытый перелом руки не предвещал большой беды, но через неделю ребенка начало сводить



"Ребенка начало сводить, мы думали, что болит сломанная ручка. Ребенок не спал, так что раз больше и больше", — говорит мама пациентки Марта Ковальская.



Когда дочь начала отказываться от еды, родители обратились к медикам. Те не сомневались — это симптомы острой и опасной инфекционной болезни, поэтому сразу госпитализировали и вкололи противостолбнячный иммуноглобулин.

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"Вероятными входными воротами для инфекции стало место перелома руки. Инфекция попала туда, вероятно с земли или травы", — говорит детский анестезиолог больницы Охматдет Ярема Безниско.



Сейчас девочка в реанимации, в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания.



"Прогнозы сейчас давать трудно, поскольку состояние ребенка тяжелое. Судороги содержатся и нарастают. Сокращаются одновременно все мышцы тела, она изгибается, по сути становится дугой, мостиком. Это бывает при тяжелых формах столбняка, что и у этого ребенка", — говорит детский анестезиолог больницы Охматдет Ярема Безниско.



Прививки от столбняка следует колоть в 2, 4, 6, 18 месяцев дальше в 6 и 16 лет лет. Во взрослом возрасте — каждые 10 лет. И соблюдать календарь прививок очень важно, говорят медики.



В семилетней Лилианы должно быть уже 5 доз вакцины, но она имеет только одну, которую вкололи в год.



"Когда нас звали на прививку, мы были, потому что врач была хорошая, следила, каждый месяц приходила, но вот не было, я уже не помню. Следующее прививки должны быть в 6 лет, она сказала коронавирус, пока надо подождать, потому что никого в селе не прививали, ждали", — говорит мама пациентки Марта Ковальская.



"Если вакцинация недоделанная, недостаточное количество доз, то какое-то остаточное количество антител есть, но их недостаточно для того чтобы при встрече с возбудителем дать отпор этой болезни", — говорит главный инфекционист Львовщины Наталия Тимко.



На Львовщине в этом году это первый случай инфицирования столбняком. Перед тем ребенка удалось спасти в 2019 году



"Запущенный каскад патологического действия этого токсина на организм может приводить к тому, что 40 процентов всех случаев могут быть летальными. Останавливается дыхание", — говорит главный инфекционист Львовщины Наталия Тимко.



Споры столбняка есть везде и даже через малейшее ранение, например избитое колено можно заразиться. И если у вас нет прививки — нужно немедленно получить экстренную профилактику столбняка. Лилиане ее не сделали, потому что было уже поздно, ведь сначала мама говорила, что все вакцины у ребенка есть.

Напомним, ребенок попал в реанимационное отделение 14 июля.

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