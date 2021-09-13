Врачи пытаются спасти жизнь сбитого пьяным водителем днепрянина и устанавливают его личность

Полиция же подтвердила, что человек, который спровоцировал тяжелое ДТП был пьян за рулем.

В Днепре "Мерседес" снес толпу людей. Пострадавших — шестеро. «Мерседес», следовавший по левому берегу города, врезался в другой автомобиль. От удара он вылетел на встречную полосу и сбил мужчину, а затем влетел в толпу людей возле супермаркета. Свидетели говорят, водитель был пьян и пытался скрыться.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

В областной больнице Мечникова спасают жизни человека, которого водитель «Мерседеса» сбил прямо на пешеходном переходе. Пострадавший сейчас в отделении интенсивной терапии, состояние его тяжелое, и врачи не берутся делать прогнозы.

«Черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, травма костей таза, перелом костей левой голени, перелом нижней челюсти. Состояние пациента на утро остается тяжелым, пациент на искусственной вентиляции легких», — комментируют состояние мужчины в больнице.

Авария произошла вчера вечером. И медики до сих пор пытаются установить личность потерпевшего — известно, что мужчине около 50 лет. Кроме него в аварии пострадали еще пять человек. Это еще один пешеход — у него легкие травмы, также пассажир «Мерседеса». И три человека в машине, в которую врезался «Мерседес» — это водитель-женщина — она сейчас в больнице, я также двое ее детей 2 и 8 лет, они были в салоне. У младшего мальчика перелом ключицы, старший получил ссадины.

Водитель «Мерседеса», говорят свидетели, пытался скрыться с места аварии и был с признаками опьянения. И сегодня в полиции подтвердили: 33-летний мужчина был пьян.

Новости Украины: в Днепре иномарка снесла толпу людей - есть 6 пострадавших

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