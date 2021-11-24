Врачи рассказали о состоянии детей, которых одноклассник угостил вместо леденца средством для очистки труб

Мальчик и сам в больнице, потому что попробовал средство накануне.

В Житомирской области госпитализировали 9 учеников школы села Девочки. Под видом сладостей одноклассник угостил их чистящим средством.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

В обед один из 6-классников принес в школу пакетик со средством для чистки труб, своим одноклассникам сказал, что это леденцы и начал угощать всех на перемене. Детям сразу стало плохо. Учителя вызвали "скорую", детей увезли в хирургическое отделение областной детской больницы.

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У всех диагностировались химические ожоги ротовой полости и кишечно-желудочного тракта. У двух ребят, проглотивших так называемые "леденцы", состояние хуже.

В больнице ТСН пообщалась с мамой мальчика, принесшего бытовую химию в школу. Женщина говорит, что чистящее средство лежало на холодильнике, что его может достать сын и подумать не могла. Сам мальчик тоже госпитализирован, потому что тоже попробовал яд. «Сказали, что он принес в школу. Он ничего не говорил, уже сегодня стали спрашивать, и он признался. Он не говорил ничего, живот не болел», — убеждает женщина.

«По словам ребенка, это была случайность. Он не знал, что это просто угощал друзей. Так получилось. Это может в дальнейшем привести к рубцеванию и непроходимости пищевода. Тогда будет серьезное лечение», – отметил заведующий хирургическим отделением житомирской областной детской больницы Дмитрий Шевчук.

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